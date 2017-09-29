"40 ÖĞRENCİ TC VATANDAŞI…"

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli heyeti, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile yapılan protokol hakkında açıklama yaptı.

LAÜ Mütevelli Heyeti’nin açıklamasında; üniversitenin Lefke’deki Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarına ek olarak ÖSYM’den Lefkoşa’daki Sınıf Öğretmenliği Programı’na 20 öğrenci, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 20 öğrenci alındığı kaydedildi.

Bu öğrencilerin tümünün TC vatandaşı olduğu, bu kapsamda alınan öğrencilerin hiçbirinin AÖA’nin kendi sınavı ile aldığı öğrencilerle eşit haklara sahip olmayacağı, yani mezuniyet sonrası KKTC devletinin kurumlarında çalışamayacakları belirtildi.

Açıklama şöyle:

Üniversitemizin, Atatürk Öğretmen Akademisi ile yapmış olduğu protokole ilişkin olarak basında yer alan haberler çerçevesinde, aşağıdaki basın açıklamasının yapılması zarureti doğmuştur. Buna göre;

Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke’deki Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarına ek olarak ÖSYM’den, Lefkoşa’daki

Sınıf Öğretmenliği Programı’na 20 öğrenci,

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na 20 öğrenci almıştır.

Bu öğrencilerin tümü TC vatandaşıdır. Bu kapsamda alınan öğrencilerin hiçbiri AÖA’nin kendi sınavı ile aldığı öğrencilerle eşit haklara sahip olmayacaktır. Başka bir deyişle, mezuniyet sonrası KKTC devletinin kurumlarında çalışamayacaktır.

AÖA kendi sınavı ile

Sınıf Öğretmenliği Programına 26,

Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 20

KKTC vatandaşı öğrenci almıştır. Bu öğrenciler dilerlerse yapılan çift diploma anlaşması çerçevesinde, LAÜ’nin akademik kriterlerini yerine getirmeleri koşuluyla LAÜ diploması da alabileceklerdir.

LAÜ; Lefke ve Lefkoşa Kampüsü Sınıf Öğretmenliği Programı’na KKTC uyruklu öğrenci almamıştır.

Lefke Avrupa Üniversitesi tüm programlarıyla Lefke ve Lefkoşa’da 25 Eylül 2017 tarihi itibarı ile yeni akademik yıla başlamıştır.

LAÜ bilimsel temelde çalışmalarını sürdüren bir eğitim kurumudur. Polemiklerle bir yere varılamayacağı değerli basınımız aracılığıyla kamuoyuna önem ve saygıyla duyurulur.