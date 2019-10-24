39 cesetle ilgili sır perdesi aralanıyor

İngiltere'nin güney doğusundaki Essex bölgesinde, içinde Çin vatandaşı olduğu belirlenen 39 kişinin cesediyle bulunan tırın şoförü tutuklandı ve "cinayet soruşturması" açıldı.



Çarşamba günü bulunan tırla ilgili şimdiye kadar bilinenler:

Essex polisi yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin 31'inin erkek, sekizinin ise kadın olduğunu, tüm kurbanların Çin vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Tır, Grays'deki Waterglade Sanayi Parkı'nda, Çarşamba gecesi yerel saatle 00:40'ta bulunmuştu.

Grays, Londra'nın yaklaşık 15 kilometre doğusunda yer alıyor. Tırın şoförünün limandan aldığı konteynerin içinde ne olduğunu bilmediği, Waterglade'e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin ediliyor.

Ambulansla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin bulduğu 39 kişinin tümünün hayatını kaybetmiş olduğunu da polis açıkladı.

Ölenlerden birinin 18 yaşından küçük olduğu da belirtildi.

İlk açıklamalarda tırın İngiltere'ye Bulgaristan'dan gelmiş olabileceğini duyuran polis, daha sonra "tırın şoförün de bulunduğu ön kısmının Belçika'dan gelmiş olabileceğine inandıklarını" söyledi.

Essex Emniyet Müdür Yardımcısı Pippa Mills, Çarşamba gecesi tırın güvenli bir bölgeye alındığını ve ölen kişilerin "onurunu zedelemeden araştırmalara devam edildiğini" söyledi.

Tırla ilgili neler biliniyor?

Essex polisinin ilk açıklamasında konteynerin, Grays kasabasındaki Purfleet bölgesine Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndan çıkarak Thames Nehri üzerinden geldiği ve yerel saatle gece 1:30 sıralarında parka ulaştığı bilgisi yer alıyordu.

Daha sonra açıklamasını düzelten Essex polisi, tırın İngiltere'ye batıdaki Galler bölgesinde bulunan Holyhead Limanı'ndan 19 Ekim'de girmiş olduğunu duyurdu.

Bu limana İrlanda'dan gelen gemiler giriş yapıyor. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, tırın İrlanda'dan geçmiş olduğundan emin olmak için soruşturma yapılması gerektiğini söylüyor.

Konteyneri taşıyacak olan tırın ise Kuzey İrlanda'dan gelerek yine yerel saatle gece 02:05'te Purfleet'e geldiği tahmin ediliyor.

İlk açıklamasında tırın Bulgaristan'dan geldiğini düşündüğünü belirten Essex polisine yanıt, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmişti. Buna göre tır Varna'da, bir İrlanda vatandaşının sahibi olduğu bir şirket adına kayıtlı.

Açıklamada aynı zamanda bu tırın en son 2017'de Bulgaristan'da görüldüğü belirtiliyor.

Yol Nakliye Birliği'nin en üst düzey yöneticisi Richard Burnett, konteynerin eksi 25 dereceye kadar soğutulabilen bir buzdolabı bölmesi olduğunu söylüyor.

Tır şoförü kim?

25 yaşındaki tır şoförü Mo Robinson, aslen Kuzey İrlanda'nın Armagh Bölgesi'nden.

Cinayet şüphesiyle tutuklanan Robinson, şu an polis tarafından sorgulanıyor. Kuzey İrlanda polisinin, Robinson'la bağlantısı olabileceği düşünülen iki eve baskın yaptığı belirtildi.

Ancak son gelen bilgiler, şoförün tırı Holyhead Limanı'ndan alarak Grays'e götürdüğü, bu kısa sürede tırın içinde ne olduğunu bilmediğini gösteriyor. Ancak bu kesinleşse bile şoförler, konteynerin içindeki her şeyden sorumlu olduğu için suçlama yapılması ihtimali hâlâ var.

İngiltere'ye kaçak göçmen mi taşıyordu?

Essex polisi soruşturmanın uzun ve karmaşık olacağını duyurdu ve şu aşamada kurbanların neden tırda olduğuna dair bir bilgi vermedi.

Ulusal Suç Ajansı ise, olayda "herhangi bir organize suç örgütünün rolü olup olmadığını" araştırıyor.

Çünkü ajansa göre İngiltere'nin tüm limanları, insan kaçakçılığı için kullanılıyor. Kaçak göçmenlerin ülkeye girişi için kamyonlarını tırların konteynerlerinin kullanıldığı, bazen soğutuculara da saklandıkları biliniyor.

Bir göçmenin konteynere girmesi için istenen para ise yaklaşık 13 bin dolar.

Bulgaristan neden önemli?

2016'da Bulgaristan-Türkiye sınırına örülen duvarın ardından, kamyon ve tırlara saklanmak, Batı Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sıklıkla başvurdukları bir yöntem olmaya başladı.

Türkiye'den Bulgaristan'a bu şekilde geçen kaçak göçmenler, Bulgaristan'daki "güvenli evlerde" bir süre bekletildikten sonra, çoğunlukla yine aynı yolla Batı Avrupa'ya geçiyor.

2015'te Avusturya'da yolda terk edilmiş halde bulunan bir kamyonun arkasında 71 kişinin cesedi bulunmuştu.

Polis, aracın insan kaçakçılığı yapan bir örgüt tarafından kullanıldığından şüphelenmiş; bir Afgan ve 3 Bulgar vatandaşı uzun hapis cezaları almıştı. 10 Bulgar vatandaşı da, kaçakçılığa yardım ettiği gerekçesiyle daha kısa süreli cezalar aldı.

İnsan kaçakçılığı ağının önemli bir parçasının Bulgaristan'da olduğu kanısıyla yola çıkan polis, bu soruşturmada da Bulgaristan'ın önemli rol oynayabileceği görüşünde.