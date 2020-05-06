30’u asker 53 kişi giriş yaptı

Mağusa Limanı’na bu sabah Mersin’den aileleri ile birlikte gelen 30 asker, 8 kombaycı ve 15 TC Devlet Su İşleri çalışanı adaya giriş yaptı. Mağusa Limanı’nda Sağlık Bakanlığı’na ait personel ve polis giriş işlemleri sırasında hazır beklerken 23 kişi Malpas’ta karantinaya alındı.

30 asker ve ailesi ise Güzelyurt’ta KYK Öğrenci Yurdu’na karantinaya alındı. Askerlerle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, “Gelen asker ve aileleri ile ilgili bize bilgi verilmedi. Onlara müdahale edemedik” dedi.

Bu hafta içinde askerlerin adaya gelmeye devam edeceği de öğrenildi.

FOTOĞRAFLAR SALAHİ DEBRELİ