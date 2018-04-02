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30 ünite kan aranıyor

30 ünite kan aranıyor

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören Aydın Oltan için 30 ünite A+kana ihtiyaç duyulduğu duyuruldu.

A+A-

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören Aydın Oltan için 30 ünite A+kana ihtiyaç duyulduğu duyuruldu.

Oltan’ın ailesi, kan bağışı yapmak isteyenlerin 3 Nisan ila 5 Nisan tarihleri arasında sabah 09.00-21.00 saatleri arasında Kan Bankası’na müracaat etmelerini istedi.

Kan vermek isteyenlerin 0533 8237492, 0533 8778046 veya 0533 8763204 telefon numaraları ile irtibata geçmeleri istendi.

 

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