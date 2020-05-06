55 BİN MÜRACAAT 9 BİNİ HAK SAHİBİ DEĞİL… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, destek için başvuranların 9 bininin hak sahibi olmadığını tespit ettiklerini, konuyla ilgili polisi göreve çağıracaklarını açıkladı.

30 MİLYON TL ÖDENDİ… 8 Mayıs tarihine kadar 55 bin kişinin ödeneceğini kaydeden Sucuoğlu, ilk üç günde 30 Milyon TL’lik ödeme yapıldığını 75 Milyon TL’nin daha ödeneceğini belirtti.

Devrim DEMİR

Çalışma Bakanlığı “maaş desteği” adı altında üç günde 30 Milyon TL ödeme yaptı. 20 Nisan tarihinde başlayan başvurularla ilgili 55 bin kişi müracaat ederken, 9 bin kişinin bu başvuruya hak sahibi olmadığı öğrenildi.

Bugün yüklü bir ödemenin daha yapılacağını ifade eden Bakan Faiz Sucuoğlu, yorucu geçen süreçte üzücü olayların yaşandığını açık olan birçok sektörün bu haktan yararlanmaya çalıştığını, yanlış ve olmayan isimleri kayıt ettirerek destekten faydalanmak istediklerini tespit ettiklerini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Bakan Faiz Sucuoğlu, 25 bin kişinin ilk üç günlük sürede ödendiğini 7 bin işveren ve ülkede çalışma izinli olup hak sahibi olan yaklaşık 4 bin 500 kişinin Cuma gününe kadar ödemelerinin yapılacağını söyledi.

Başvuruların 8 Mayıs tarihine kadar olduğunu hatırlatan Sucuoğlu, Cuma günü başvuranların da Pazartesi günü ödeneceğini belirtti.

Başvurularda 9 bin kişi hak sahibi değil…

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 20 kişilik ekibin çok disiplinli bir şekilde çalıştığını, 55 bin müracaatın tek tek incelendiğini 9 bin müracaatın hak sahibi olmayan sektörleri açık olduğu halde yanlış isimlerle başvuru yapanları tespit ettiklerini söyledi.

Bu süreçte, böyle bir olayın üzücü olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Bu kadar hatalı müracaatların olacağını düşünmemiştim. Tüm müracaatlar tek tek incelendi. 9 bin kişi hak sahibi olmadığı halde müracaat etti” dedi.

Sucuoğlu: “Polisi göreve çağıracağız”

Bakan Sucuoğlu, yaşanan bu süreçte haksız yere müracaat edenlerin sistemin yavaş işlemesine neden olduğunu belirterek, “Dikkatli çalışan bir personel olmasaydı, bugün devletin kasasından 13 Milyon TL, 9 bin kişiye boşuna ödenecekti. 9 bin kişi arasında gerçekten hatalı olanlar da yanlış başvuru yaptıysa tespit edilecek ancak bile bile bunu yapanlar için polis devreye girecek. Sahte başvurularla ilgili, devleti haksız yere kullanmak isteyenler için polisi göreve çağıracağız” dedi.

75 Milyon TL daha ödenecek…

Bakan Faiz Sucuoğlu, 25 bin kişinin ilk üç günlük sürede ödendiğini 7 bin işveren ve ülkede çalışma izinli olup hak sahibi olan yaklaşık 4 bin 500 kişinin Cuma gününe kadar ödemelerinin yapılacağını söyledi. 8 Mayıs tarihine kadar 55 bin kişinin ödeneceğini kaydeden Sucuoğlu, ilk üç günde 30 Milyon TL’lik ödeme yapıldığını 75 Milyon TL’nin daha ödeneceğini belirtti.

“Bugün yüklü bir ödeme yapılacak”

Maaş desteği ile ilgili bugün yüklü bir ödemenin yapılacağını, yarın ve Cuma günü de ödemelerin aksamadan devam edeceğini ifade eden Sucuoğlu, “Bu süreçte görevlerini layıkıyla yerine getiren gece gündüz demeden haftanın 7 günü canla başla çalışan herkese teşekkür ederim “dedi.

Pazartesi İhtiyat Sandığı başvuruları başlayacak…

Maaş desteği sonrası, 11 Mayıs tarihi itibarı ile İhtiyat Sandığı’nda kayıtlı kişilerin de online başvuru yaparak ödenebileceklerini belirten Sucuoğlu, ciddi bir çalışma içinde olduklarını ülkede yaşanan bu zor süreçte devletin bir ilke imza atarak yeni bir sistemle 57 bin kişiye ilk kez ‘maaş desteği’ verildiğini belirtti.