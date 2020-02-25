Lefkoşa şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan 3 üniversite öğrencisi mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar A.W.H.A., O.T.M.İ., ve İ.A.M., ek süre talebi ile yargı huzurundaydı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar olayla ilgili bulguları aktardı.

Özkırdar 21 Şubat tarihinde, Göçmenköy’de ZPG 266 plakalı araç içerisinde A.W.H.A., O.T.M.İ., ve İ.A.M.,’nin şüpheli tespit edildiklerini söyledi.

Polis, gerçekleşen aramada zanlıların tasarrufunda 60 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini belirtti.

Polis, aynı gün evde gerçekleşen aramada buzdolabı üzerinde, beyaz renk plastik tepsi içerisinde; Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan kalıntılar bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Özkırdar, Öğrenci Yurdu Lefkoşa adresinde mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 50 Gram ağırlığında Hintkeneviri, 20 Miligram ağırlığında Hintkeneviri, üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas tartı cihazı ile yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca aranan emareler ve bir kişinin arandığını belirterek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.