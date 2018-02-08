“3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” yarın başlayacak

Başbakan Tufan Erhürman, Ekin Adademir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu yönetimini kabul ederek yarın başlayacak ve üç gün sürecek “3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” hakkında bilgi aldı.

Organizasyonu düzenleyen federasyon yönetimini kutlayan Erhürman, “Hem toplumda heyecan yaratıyor, hem ortaya güzel bir örnek koyuyor hem de ‘biz bu işi yapabiliriz’i fiili olarak gösteriyorsunuz” şeklinde konuştu.

ADADEMİR: “ORGANİZASYONU GELENEKSEL HALE GETİRDİK”

Kabulde ilk sözü alan Federasyon Başkanı Adademir, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’nun Başbakanlık Spor Dairesi katkılarıyla gerçekleştirdiği, “Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu”nun bu yıl 3’üncüsünü düzenlediklerini kaydederek, “KKTC’de ‘uluslararası organizasyon düzenlenir mi düzenlenmez mi’ tartışmaları yapılırken biz bu organizasyonu geleneksel hale getirdik” dedi.

Bu yıl yarışa 11 ülkeden 17 takımın katılacağını ifade eden Adademir, yaklaşık 250 misafirin KKTC’de ağırlanacağını belirtti.

Adademir, bu yarışın düzenlenmesinde ve geleneksel hale gelmesinde en büyük desteğin Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi’nden geldiğini söyleyerek, federasyon yönetiminin, sponsorların ve bisiklet sevdalılarının bu organizasyona katkılarının büyük olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, bu yılki yarışın da diğerleri gibi başarılı olmasını diledi.

ERHÜRMAN: “BİSİKLET TURU BİZİM AÇIMIZDAN BİRKAÇ SEBEPLE SON DERECE ÖNEMLİ: SPORU VE BİSİKLETİ SEVDİRMESİ, YAYGINLAŞTIRMASI VE TANITIM…”

Başbakan Tufan Erhürman, bisiklet turunu yakından ve heyecanla takip ettiğini, organizasyonun bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, “Ülkede düzenlilik arz eden, kurumsallaşmış, gelenekselleşen organizasyonlar bulmak kolay olmayabiliyor. Hele ki bu uluslararası bir organizasyonsa, bunun gerçekleşmesi daha da zor ve meşakkatli… bunu çok iyi biliyorum” dedi.

“Bisiklet turu bizim açımızdan birkaç sebeple son derece önemli” şeklinde konuşan Başbakan Erhürman, organizasyonun genelde sporun, özeldeyse bisiklet sporunun yaygınlaşmasındaki ve sevilmesindeki rolüne işaret etti.

Dünyada bisikletin sadece spor olarak görülmediğini, bisikletin enerji tasarrufu, trafik, turizm için önemli olduğunu kaydeden Erhürman, “Bisiklet hem spor hem de bu alanlara sağlayacağı katkılar açısından son derece önemli. Ülkemizin coğrafi koşulları bisiklet için uygun. Öğrencilerin bulunduğu üniversite ülkelerinde bisikletin yaygınlığını biliyoruz. Biz de bir üniversite ülkesi olma yolundayız. O yüzden bizde de bisikletin yayınlaşması önemli” şeklinde konuştu.

Bisiklet turunun ülkenin tanıtımda da önemli rol oynadığını kaydeden Tufan Erhürman, bu tür organizasyonların birçok televizyonda gösterildiğini, yarışların birçok ülkeden izlendiğini belirtti.

Erhürman, “Bu, ülkenin tanıtımı açısından son derece önemli bir organizasyon. Belki de en önemli taraflarından biri ‘Bu ülkede uluslararası organizasyon yapamayız, ülkenin içinde bulunduğu hukuki statü bunu imkansız kılar’ gibi birtakım önyargıların nasıl kırılabileceğini göstermesi, bunun örneği olması” dedi.

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Erhürman, “Hem toplumda heyecan yaratıyor, hem ortaya güzel bir örnek koyuyor hem de ‘biz bu işi yapabiliriz’i fiili olarak gösteriyorsunuz” şeklinde konuştu.

Tufan Erhürman, Başbakanlığın ve Spor Dairesi’nin bu alandaki desteklerinin gerekirse artarak süreceğini söyledi.

“3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” yarın başlayacak. Turun 2 ayağı Girne bölgesinde, bir ayağı da Lefkoşa’da olacak. “3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu”, 11 Şubat Pazar günü tamamlanacak.