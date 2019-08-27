3. Pişmiş Toprak Sempozyumu yapılacak

Çatalköy Belediyesi’nin geleneksel hale gelen Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri ve Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu başlıyor. Bugün Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik, Modacı Abdullah Öztoprak, Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Proje Koordinatörü Rauf Ersenal ve bazı meclis üyeleri katıldı.

Ekonomik sebeplerden dolayı iki organizasyonun bir arada gerçekleştirileceği belirtilirken, 10’uncu Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri 6- 7 Eylül 2019 tarihlerinde, 3. Uluslarararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu ise 1-16 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Hulusioğlu “Ekonomik sıkıntılara ragmen yapıyoruz”

Toplantıda öncelikli olarak söz alan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, bu organizasyonların yenisini düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu belirtirken “Belediyelerdeki ekonomik sıkıntılara ragmen, ekonomik ama kaliteyi düşürmeden çalışarak kültür sanat etkinliklerine ve sosyal sorumluluk projelerine devam ediyoruz. Bu nedenle bölgemizin iki organizasyonunu birleştirme kararı aldık.” Dedi.

“Organizasyonu bir ay öne çektik”

Son iki- üç yıldır yağmur nedeniyle Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri’nde aksama olduğunu söyleyen başkan Hulusioğlu, “Bu nedenle organizasyonun tarihini bir ay öne çektik. Amacımız bu etkinliklerle, Kıbrıslı Türkler’in öz kültürünü yaşatmak ve genç nesillere aktarmak. Ülkeye gelen turistlere kültürümüzü tanıtmak ve sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık yaratmak” dedi.

“Merkezi hükümetler destek olmalı”

Organizasyonlara destek çıkan başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün sponsorlara teşekkür eden Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu sözlerini “Ülkemizde çevre konusunda büyük bir duyarsızlık var. Belediyeler artık farklı hizmetler vermek yerine sürekli çöp temizlemekle çevre temizliğiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Merkezi hükümetler, belediyeler reformunu bir an once hayata geçirmeli. İşlevsellik, ekonomi ve personel yapısı açısından daha güçlü bir yapıya kavuşturulması gerekiyor” diyerek bitirdi.

Atik: “Tamama yakını belediye ekibi”

Başkan Hulusioğlu’ndan sonra söz alan Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik ise “Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu yıl belediyenin bu iki önemli organizasyonunu birleştirme kararı aldık. Vounous’un uluslararası katılımcıları ve Kültür Sanat Günleri’nde Abdullah Öztoprak’ın şovu dışındaki bütün etkinlikler belediyemizin kendi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Çatalköy ve ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli olan bu projemize katkılarından dolayı Cumhurbaşkanlığı’na ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Öztoprak: “Vatandaşlarımız çevre konusunda duyarsız”

Kültür Sanat Günleri’nde “Zira” adlı moda şovunu düzenleyecek olan modacı Abdullah Öztoprak ise “Bu yıl geçen sene sahneleyemediğimiz “Zira” adlı şovu gerçekleştireceğiz. Şovumuzda çevre konusunda ülkedeki duyarsızlığa vurgu yapılıyor. Medeni ve eğitimli bir toplum olmakla övünülse de, Kuzey Kıbrıs’ta vatandaşlarımız çevre konusunda ciddi bir şekilde duyarsıçzlık sergiliyor. Bu yüzden şovumuzda çevre konusunda yaşanan kayıpların çünküleriyle, bu konuda neden önlem alınması gerektiğinin ziraları konusuna vurgu yapacağız. Şovumuzla toplumsal duyarlılık ve bilinç yaratmaya yönelik mesajlar verilecek. Bize organizasyonlarında yer ayıran Çatalköy Belediyesi’ne teşekkürlerimi iletirim” dedi.

Ersenal: “Farklı ülkelerden 74 sanatçı”

Toplantıda son olarak söz alan Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Proje Koordinatörü Rauf Ersenal ise “1-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyuma, dünyanın farklı ülkelerinden 74 sanatçı katılıyor. Bu yılki organizasyon kapsamında sadece seramik eserleri hayat bulmayacak. Bunun yanında bronz çağında bronzun ilkel şartlarda nasıl döküldüğü, o dönemde ekmeğin nasıl yapıldığı, kumaşın nasıl dokunduğu da katılımcılarla paylaşılacak” dedi.

“Dünyada önemli bir yer edindi”

Ersenal sözlerini “Amacımız sadece yok olan kültürel mirasa sahip çıkıp korumak değil, arkeolojik ve tarihi geçmişi de aktarmak. Emekleme döneminde olmasına ragmen Uluslararası Vounous Piymiş Toprak Sempozyumu, dünyada farklı ülkelerde bu sanatla ilgilenen kesimler arasında kendine önemli bir yer edindi” diyerek bitirdi.

Etkinlik Programı

Çatalköy Belediyesi 10. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri 6 Eylül Cuma günü kortej yürüyüşüyle başlayacak. Çatalköy Belediyesi Nostaljik Halk Dansları ekibinin gösterisinin ardından açılış konuşmaları yer alacak. Vounous eserleri ve karikatür sergisi ile standların açılışının ardından, Final Üniversitesi’nin şeflerinin canlı performansı, Çatalköy Belediye Tiyatro Su ve Gibetsi Gençlik Tiyatro gösterisi, Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Çatalköy Belediye Korosu’nun Kıbrıs Şarkıları Konseri ve Beşparmaklar Best eve Güfte Yarışması yer alacak.

7 Eylül Cumartesi günü ise Çatalköy Belediyesi Nostaljik Halk Dansları Ekibi’nin gösterisi, Grup otantik Konseri’nin yer alacağı Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri, Abdullah Öztoprak’ın “Zira” adlı şovuyla sona erecek.

3. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu ise 1 Eylül 2019 tarihinde Vounous Nekropolü’nde düzenlenecek etkinliklerle başlayıp 16 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.