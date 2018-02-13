3. Feministival başlıyor

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Feministival 19-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden verilen bilgiye göre, kadın temalı filmlerin gösterimi ve söyleşilerin yapıldığı festival programında her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çocuk filmi yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Feministival etkinlikleri bu kez Lefkoşa dışında Mağusa, Güzelyurt, Akçay, Akdoğan ve Değirmenlik’e de taşınacak.

Lefkoşa gösterimleri AKM’de...

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Lefkoşa gösterimleri süresince, yine her yıl olduğu gibi çocuklar için ayrı aktiviteler düzenlenecek.

Feministival’in programı şöyle:

19 Şubat Pazartesi Lefkoşa AKM Saat: 19.00- Film: Norma Rae, Sunum: “Değişen Çalışma Yaşamında Kadın Olmak”

20 Şubat Salı GÜKAD İşbirliği ile Güzlyurt GÜKAD Lokali Saat: 19.30- Film: Agora, Sunum: “Muhafazakârlaşma Kıskacında Kadın”

20 Şubat Salı MAKAMER işbirliği ile Mağusa Çanakkale Satranç Derneği Saat: 19.00- Film: İki Gün ve Bir Gece, Sunum: “Emek”

22 Şubat Perşembe Lefkoşa AKM Saat: 19.00- Panel: “Örgütlü Kadın, Örgütlü Toplum” Konuşmacılar: KTÖS Başkanı Emel Tel, KTAMS Kadın Bürosu Başkanı Filiz Tayfun, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem-Film: İşçi Kadına Övgü ( Zehra Kosova Belgeseli)

23 Şubat Cuma Akçay Kültür ve Sanat Derneği işbirliği ile Akçay AKDER Lokali Saat: 19.30-Film: Ekmek ve Güller, Sunum: “Kayıt Dışı Kadın Emeği”

24 Şubat Cumartesi Lefkoşa AKM Saat: 15.00- Film: Moana ( Animasyon, çocuk filmi ) Sunum: “Doğa, Macera, Eğlence... İşte tam bize göre!”

24 Şubat Cumartesi AFSA işbirliği ile Akdoğan AFSA Lokali Saat: 20.00- Film: Ekmek ve Güller, Sunum: “Hem Ekmek Hem Gül İstiyoruz!”

24 Şubat Cumartesi Meserya Kültür Sanat Derneği işbirliği ile Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Saat: 19:00-Film: İki Gün ve Bir Gece, Sunum: “Özel Sektörde Kadın Emeği”

28 Şubat Çarşamba Lefkoşa AKM Saat: 19.00-Film: Rosa Luxemburg, Sunum: “Dünden Yarına Clara ve Rosa” (tak)