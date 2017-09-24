Limasol'daki Lady's Mile plajı plastikle mücadele girişimi çerçevesinde yakın geçmişte Dünyanın Dostları Kıbrıs sivil toplum örgütü üyeleri ve Greenpeace Rainbow Worrier tarafından temizlendi.



Yapılan açıklamada amacın kıyıların plastiklerden temizlenmesi ve bu konuda şirketlerin sorumluluğunun hatırlatılması olduğu belirtildi. Temizlik çalışmasına katılanlar 212 kilo çöp topladılar. Plastiklerin deniz hayvanlarına da büyük zarar verdiği belirtildi.