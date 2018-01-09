21 yeni, 29 eski isim

7 Ocak Erken Genel Seçimleri sonuçlarına göre, Meclis’te 21 yeni, 29 da eski isim, yeni dönemde Meclis'te görev yapacak.

Ayşe GÜLER

7 Ocak Erken Genel Seçimleri kesin sonuçlarına göre, Meclis’te 21 yeni,29 da eski ismin görev alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan resmi açıklama sonrası listeler şekillenmeye, tablo da ortaya çıkmaya başladı.

Kesin sonuçlara göre; HP’den 9, UBP’den 5, CTP’den 3, YDP’den 2, TDP ve DP'den 1 yeni isim Meclis’te görev alacak.

Öte yandan UBP’den 16, CTP’den 9, DP’den 2, TDP’den 2 olmak üzere, toplam 29 eski isim yeni Meclis’te yeniden yer alacak.

En fazla HP…

Yüzde 17.08 oranında oy alarak, sandıktan üçüncü parti çıkan HP’nin 9 milletvekili ile Meclis’e en fazla yeni ismin yer alacağı parti olduğu da görülüyor.

Meclis’in yeni isimleri…

Yeni dönemde Meclis’te görev alacak isimler şöyle: Lefkoşa: Dr Sıla Usar İncirli(CTP), Olgun Amcaoğlu(UBP), Kudret Özersay(HP), Tolga Atakan (HP), Gülşah Sanver Manavoğlu (HP), Cemal Özyiğit(TDP), Bertan Zaroğlu(YDP)

Mağusa: Oğuzhan Hasipoğlu (UBP), Resmiye Canaltay(UBP), Hasan Topal (HP), Ayşegül Baybars (HP), Erhan Arıklı (YDP)

Girne: Fikri Toros (CTP), Erek Çağatay (HP), Jale Refik Rogers (HP), Dr Koral Çağman (DP)

İskele: Yasemin Öztürk (UBP), Mesut Genç (HP)

Güzelyurt: Hasan Büyükoğlu(HP)

Lefke: Salahi Şahiner (CTP), Aytaç Çaluda (UBP).

Yeniden Meclis’te yer alacaklar…

Kesinleşmeyen sonuçlara göre, UBP’den 16, CTP’den 9, DP’den 2, TDP’den 2 olmak üzere, toplam 29 eski isim yeni Meclis’te görev alacak.

2013 seçimlerine de katılarak, milletvekili olan Hüseyin Özgürgün, Faiz Sucuoğlu, Ersin Tatar, Sunat Atun, Dursun Oğuz, Ersin Tatar, Hasan Taçoy, Kutlu Evren, İzlem Gürçağ, Ünal Üstel, Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu, Zorlu Töre, Menteş Gündüz, yeniden Meclis’te…

CTP’den istifa ederek önce bağımsız vekil olan, 7 Ocak seçimleri öncesinde de UBP’ye katılan Önder Sennaroğlu da UBP’li vekil olarak Meclis’te…

Söz konusu sonuçlara göre; UBP-DP Azınlık Hükümeti’nde DP’li Eğitim Bakanı olan, sonrasında da UBP’ye katılan Dr Özdemir Berova da Meclis’te görev alacak partili vekiller arasında yer alıyor.

CTP’den Tufan Erhürman, Özdil Nami, Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy, Biray Hamzaoğluları, Armağan Candan.

TDP’de Zeki Çeler ile Hüseyin Angolemli, DP’de ise Genel Başkan Serdar Denktaş ile eski Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu yeniden Meclis’te yer alacak.