2 mülteci cezaevine gönderildi

Ülkeye bilmedikleri bir yerden giriş yapıp, polisten yardım isteyen ardından da tutuklanan Z.E ile V.H isimli iki mülteci, 1 ayı geçmeyen süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı.

Yorgancı, 17 Temmuz tarihinde Z.E ve V.H’nun Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek adaya bilmedikleri bir yerden giriş yaptıklarını söyleyip polisten bu konuda yardım istediklerini belirtti.

Polis, aynı gün her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Meselenin tahkikatının tamamlandığını belirten polis, mültecilerin tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların ülkemizde yasal statüsü olmadığına değinip, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.