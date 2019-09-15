ATV araçta bulunan 30 yaşındaki Mahmut İlik ve 24 yaşındaki Muhammet Çağrı, St. Hilarion yolu üzerinde kontrolü kaybederek 30 metre aşağıya düştü.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, olayda yaralanan iki gencin, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin soruşturması devam etmektedir.