2.5 YILDA ETE % 100 ZAM!

KURAKLI VE HAYVAN SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ ETKEN… Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, kuraklık ve hayvanların azalması nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşandığını bu sıkıntının da hem üreticiyi hem de vatandaşı zora soktuğunu kaydetti.

GÜNEY KUZEY FARKI DA ‘YARI YARIYA’… Fiyatların her geçen gün yükselmesi, halkın alım gücünü zorlarken fiyatların daha cazip olması nedeniyle vatandaş Kıbrıs’ın güneyine yöneldi. Güney ve kuzey kırmızı et fiyatlarındaki fark her kalemde ‘yarı yarıya’…

Devrim DEMİR

Ağıldan sofraya ulaşan et fiyatlarındaki artış cep yakıyor. Vatandaş yüksek et fiyatlarından, kasaplarsa marketlerin aynı eti yüksek fiyata satmasından dert yanıyor.

Üreticiden mezbahaya, mezbahadan kasaba, kasaptan da tüketiciye satılan etteki ücret farklılıkları adım adım gözle görülüyor.

Kırmızı et üretiminde yaşanılan arz ve talep dengesizliği canlı hayvan fiyatlarına yıl içinde sürekli artışa sebep olmakta. Kasaplar Birliği verilerine göre, canlı hayvan fiyatlarında yaşanılan artış, karkas et fiyatlarına ve buna bağlı olarak da perakende satış fiyatına yansıyor.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak da, iki buçuk yılda canlı kuzu fiyatlarında yüzde yüz artış yaşandığına dikkati çekti.

Akbıçak, 2017 yılında canlı dananın kilosunun 10 TL olduğuna dikkati çekerken, 2018 yılında bu rakamın 14 TL’ye yükseldiğini, 2019 yılı itibarı ile canlı dananın 17 TL’den satıldığını ifade etti.

Son iki buçuk yılda hızla artan fiyatlarda, canlı kuzunun 2017 yılında 17 TL olduğunu ifade eden Akbıçak, 2018 yılında 24 TL olduğunu, 2019 yılı itibarı ile canlı kuzunun 34 TL’den satıldığını belirtti.

Canlı oğlak fiyatlarında da fiyat artışı olduğunu kaydeden Akbıçak, 2017 yılında canlı oğlağın 15 TL, 2018 yılında 21 TL, 2019 yılında ise 32 TL’den satıldığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Akbıçak, canlı kuzunun ağılda kilosunun 27 TL olduğunu et reyonuna ulaşana kadar 75-80 TL arasında değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

İki buçuk yılda yüzde 82 artış

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, canlı kuzu fiyatında 2017 yılı ile 21 Ağustos 2019 tarihi arasında yüzde yüz artış olduğuna dikkati çekti.

Kasaplar Birliği’nden alınan bilgiye göre, şu anda piyasada canlı kuzunun fiyatı 27 TL, dananın 17 TL, ineğin ise 28 TL.

Karkas kuzunun fiyatı 55 TL olurken, maliyeti ile birlikte kasap 65 TL’ye alıyor.

Kuzu eti vatandaşın sofrasına kilosu 75 ile 80 TL arasında değişen fiyatla geliyor.

Kasaplar Birliği’nin verilerine göre, kırmız et dana fiyatları 2017 yılı içerisinde 18.75 oranında artış gösterirken, aynı yılda kuzu fiyatında yüzde 19 artış gözlemlendi.

2017 ve 2019 yılları içinde dana fiyatlarına yüzde 81.25, kuzu fiyatlarında yüzde 85. 71 oranında artış oldu. Kırmız et fiyatlarında son iki buçuk senede yüzde 82 oranında artış yaşanırken, fiyat artışları vatandaşın alım gücünü düşürdü.

Kuzey ve güney et farkı yüzde 50-55

Fiyatların her geçen gün yükselmesi, halkın alım gücünü zorlarken fiyatların daha cazip olması nedeniyle vatandaş Kıbrıs’ın güneyine yöneldi. Güney ve kuzey kırmızı et fiyatlarındaki fark her kalemde yüzde 50 ile 55 civarında ifade edilmekte.

Kuzeyde 2018 yılında dana etinin fiyatı 45 iken 2019 yılında bu rakam 58’e yükseldi. Kuzu eti 2018 yılında 55 iken, 2019 yılında 75’e çıktı.

Kıbrıs’ın güneyinde dana eti 2018 yılında 26, yerli kuzu eti 35, ithal kuzu eti 32’den satıldı.

2019 yılında ise dana eti 35, yerli kuzu 47, ithal kuzu eti 40 TL’den satılmakta.

Kasaplar Birliği’nin verdiği Kuzey ve güney arasındaki et fiyatlarında ciddi bir fiyat farkı olduğu gözlemlendi.

Canlı hayvan fiyatlarına artış satış fiyatlarına yansıyor

Kırmızı et üretiminde yaşanılan arz ve talep dengesizliği canlı hayvan fiyatlarına yıl içinde sürekli artışa sebep olmakta. Kasaplar Birliği verilerine göre, canlı hayvan fiyatlarında yaşanılan artış, karkas et fiyatlarına ve buna bağlı olarak da perakende satış fiyatına yansıyor.

İncelenen verilerde, özellikle, bayram, yılbaşı ve 1 Mayıs öncesi fiyatlarda artış olduğu dikkati çekiyor.

Canlı hayvan fiyatları son iki buçuk yılda yüzde 70 oranında artış gösterirken, küçükbaş canlı hayvan fiyatları yüzde yüz artış gösterdi. Canlı hayvan fiyatlarında yaşanan hızlı değişimler, sektörü zorlarken, vatandaşın alım gücünü de olumsuz etkilemekte.

İnek ve dana fiyatlarında da fark var

Akbıçak, kuraklık ve hayvanların azalması nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşandığını, maliyetlerin yükseldiğini, canlı kuzuda olduğu gibi iki buçuk yılda canlı dana ve inek fiyatlarında da yüzde yetmiş bir artış olduğunu söyledi.

Canlı dananın ağılda bugün kilosunun 17 TL olduğunu ifade eden Akbıçak, dana karkas fiyatının 34 TL olduğunu et reyonunda 55 TL’ye satıldığını ifade etti.

İneğin ise toptan satışı olduğuna değinen Halil Akbıçak, kilosunun şuan 12 TL olduğunu, 40 ile 45 TL arasında satıldığını söyledi.

Mezbahadan kasaba…

Kilosu 27 TL’den kasaba satılan canlı kuzunun ‘karkas’ fiyatı 55 TL’yi buluyor. Vatandaşlar ise kuzu etini kilosu 75 TL ile 80 TL arasında değişen fiyatlara satın alıyor.

Ağıldan kilosu 17 TL’ye satılan bir dana karkas olarak kasabın eline 34 TL’ye geliyor. Piyasadaki satış fiyatı ise 55 TL arasında…

Öte yandan bir üretici canlı ineği kilosu 12 TL’ye kasaba veriyor. Bu inek, karkas şekilde kasaba 28 TL’ye ulaşıyor. Topyan satılan ineğin fiyatı 40 ile 45 TL arasında değişiyor.

Kasaplar market fiyatlarından şikâyetçi…

Birçok kasap ise hayvan fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir artış yaşandığını, kasaplardaki fiyatlarla market fiyatları ararsında uçuk fiyatlar olduğunu belirtti.

Kuzu etinin kasapta 80 TL satıldığını, aynı etin market et reyonunda 90-100 TL arasında satıldığını ifade eden kasaplar, bu durum nedeniyle vatandaşın da alım gücünün düştüğünü söyledi.