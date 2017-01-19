Öğretmenler, Telsim Freezone liselerarası müzik yarışması için bir araya geldi

Telsim’in Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği, bu yıl da beşincisi yapılacak olan Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması için, sorumlu öğretmenler bir araya geldi. Toplantıya Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve yarışmaya katılan grupların sorumlu öğretmenleri katıldı.

Telsim 5. Freezone Liselerarası Müzik Yarışması hakkında bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda, hazırlıklar hakkında bilgiler verildi. Yarışmanın daha kaliteli ve dünya standartlarında gerçekleşmesi için hem Telsim hem de yarışmaya katılan liseli gruplar ve öğretmenleri heyecanlı bir çalışma içerisine girdiler. Sorumlu öğretmenler, grupların yarışmaya katılımı konusunda çok heyecanlı olduklarını belirttiler. Aynı zamanda yarışmanın motivasyonuyla, derslerdeki performanslarını etkilediğini, daha başarılı olduklarını vurguladılar. Yarışmanın müzik şöleni havasında geçmesini temenni eden öğretmenler, kendilerinin ve öğrencilerinin heyecanla final gününü beklediklerini söylediler, görüşlerini şu şekilde ifade ettiler.

Saadet Çaluda (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) : “Okulumuzun yarışmada ikinci yılı benim ise ilk yılım. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Okulumuzu yarışmada en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Öğrencilerimiz de çok heyecanlı. Çalışmalara ve hazırlıklara tüm hızıyla başladılar.”

Okan Ersan (Girne Anafartalar Lisesi): “Ben de yarışmaya ilk kez katılıyorum. Yarışmanın sanatsal bir şölen havasında geçeceğini düşünüyoruz. Bu yarışmanın gençlere sanat ve müzik anlamında deneyim kazandıracağına inanıyorum. Öğrencilerime de hep diyorum: “Bizim amacımız kazanmak değil iyi müzik çıkarmak.”

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile yapılacak olan bu yılki yarışmaya, kazanan gruplara icra, orkestra, kız solist, erkek solist, enstrüman ve sahne performansı olmak üzere toplam altı kategoride ödüller verilecek.

Bu yıl yarışmaya katılacak olan liseler, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Girne Amerikan Koleji, Girne Anafartalar Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Haspolat Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Levent Koleji, Polatpaşa Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Ted Kuzey Kıbrıs Koleji ve Yakın Doğu Koleji olarak belirlendi.