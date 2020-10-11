15 günde 3 bin öğrenci

Fehime ALASYA

Okulların açılmasıyla Yüksek öğrenim için üniversiteli öğrenciler adaya dönmeye başladı. 15 günde ülkeye sadece öğrencileri taşıyan üç uçak seferi düzenlendi, bunun yanında günde iki kez düzenlenen seferlerin de neredeyse yarısını öğrenciler oluşturdu.

Yüksek Öğretim Dairesi Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre; özellikle 3. Ülkelerden öğrenci gelişleri yoğunlaştı.

15 günlük süre içerisinde 3 binin üzerinde öğrenci adaya giriş yaptığı belirtilirken, adaya gelen öğrencilerden 2 bine yakınının da şu anda merkezlerde konakladığı belirtildi.

80 bin aktif öğrenciden 40 bininin adada olduğu belirtilirken, bu sayının bu hafta 45 bine yükseleceği beklentisi de ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ve Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, öğrencilerin adaya dönmeye başladığını duyurdu. Mustafa Sofi, bugüne dek adaya toplam 3 charter sefer düzenlendiğini ve talebe göre sayının arttırılabileceğini ifade ederken, Ziya Öztürkler, 15 günlük süre içerisinde 3 binin üzerinde öğrencinin adamıza ulaştığını dile getirdi.

Normal seferlerin günde iki uçak şeklinde devam ettiğini bildiren Sofi, charter seferlerin de düzenlendiği ve öğrencilerin adaya geleceği bilgisini paylaştı. Öztürkler ise; gelen uçakların %50’sini öğrencilerin oluşturduğunu ifade etti.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi:

“3 charter seferde 479 öğrenci”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, bugüne dek adaya İran’dan 2, Türkiye’den de 1 olmak üzere toplam 3 charter sefer düzenlendiği bilgisini paylaştı, bu seferlerle toplam 479 öğrencinin Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptığını belirtti.

İran’dan charter uçak ile gelen öğrencilerin kendi arasında organize olduğu ve gerekli izinleri alarak ülkeye 2 sefer düzenlediğini belirten Sofi, Türkiye’den de bu yönde talep olduğunu, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan ilk seferin dün saat 17.00’de adaya 180 öğrenci getirdiğini ifade etti.

Sofi, İran’dan gelen öğrenci seferlerinin ise 20 ve 27 Eylül’de yapıldığı ayrıntısını da paylaştı, bu iki sefer içinde toplam 299 öğrenci bulunduğunu kaydetti.

Öğrenci gelişleriyle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Sofi, “Normal seferler günde 2 uçak ile devam ediyor ve zaten öğrencilerimiz bu seferler ile adamıza gelmeye başlamıştı. Bu şekilde de charter seferler düzenlenmeye devam ediyor. Öğrencilerin organizesi ve talebi doğrultusunda bu charter seferler arttırılabilir, destinasyonları farklı olabilir…” dedi.

Charter seferlerin, öğrenciler için ekstra imkan olduğunun altını çizen Sofi, seferler arttırılsa dahi Havaalanı’nda sıkışıklık yaşanmadan sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda gelişlerin sağlanabileceğine de değindi.

“İki uçağın yolcuları asla bir biriyle karşılaştırılmadı”

Ercan Havaalanı’nda alınan güvenlik önemlerini anlatan Sofi, sosyal mesafeden, bavulların dezenfektesine dek büyük bir titizlikle çalışıldığını anlattı.

Ulaştırma bakanlığı olarak yayımladıkları pandemi genelgesine uyulduğunu anlatan Sofi; “Maske, sosyal mesafeye, hijyen gibi kurallar sürekli anons edilerek hatırlatılıyor.

Belirli sayıda insanın Check-in’e girmesine izin veriliyor. Her türlü mesafe ve hijyen önlemi alınıyor.

Uçak sayısının az olması bu uygulamaları rahatlatıyor. Uçuşların fazla olduğu dönemde de uçakları birer buçuk saat arayla indirip kaldırmıştık ve mesafeyi açmıştık. İki uçağın yolcuları asla bir biriyle karşılaştırılmadı.” şeklinde konuştu.

Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler:

“Uluslararası öğrenci gelişleri yoğunlaştı, gelen uçakların %50’si öğrencilerden oluşuyor”

Yüksek Öğretim Dairesi Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre; özellikle uluslararası öğrenci gelişleri yoğunlaştı. 2 bine yakın yükseköğrenim öğrencisinin şu anda merkezlerde konakladığını dile getiren Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, gelen tüm uçaklarının %50’sini öğrencilerin oluşturduğunu dile getirdi.

Önceden gelen öğrencilerin de olduğunu belirten Öztürkler, 15 günlük süre içerisinde 3 binin üzerinde öğrencinin adamıza ulaştığını dile getirdi. Geçtiğimiz gün adaya 300’ün üzerinde öğrenci geldiğini ifade etti. Öğrencilerin en çok Afrika ülkelerinden geldiğini ifade eden Öztürkler, bunun yanı sıra İran ve Nijerya ağırlıklı öğrenci bulunduğunu belirtti. Bazı öğrencilerin 7 gün karantinada kaldığını söyleyen Öztürkler, bazı öğrencilerin ise 14 gün karantinada kaldığını açıkladı.

Öğrencilerin ulaşım, karantina, yemek ihtiyaçları ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılandığını dile getiren Öztürkler “Daha bize yansıyan bir sıkıntı yok” dedi. Bu noktada devlet tarafından ciddi bir fedakarlık yapıldığını ifade eden Öztürkler, internet ortamında satış noktasına açılamadıkları için transit öğrencilerin charter seferlerle gelmelerinin de zor olduğunu belirtti. Özellikle uluslararası öğrencilerin İstanbul üzerinden ek sefer konulması talebini dillendirdi. Bu seferlerin öğrencilere büyük kolaylık sağladığını ifade eden Öztürkler, planlar dâhilinde ve talep geldikçe bu seferlere devam edeceklerini açıkladı. Uluslararası öğrencilerin seyreltmiş eğitime ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Öztürkler, TC uyruklu öğrencilerin ise tercihlerini online eğitimden yana kullandıklarının istatistiklere yansıdığını dile getirdi.

Eylül sonu, Ekim başında öğrenci gelişlerinde hareketliliğin başladığını söyleyen Öztürkler, bu durumun topluma yansımasının Ekim sonu, Kasım başı olacağını ifade etti. Kayıtların Aralık ayına dek süreceğini açıkladı.

Kayıt rakamlarını da açıklayan Öztürkler, 13 bine yakın TC, 3 bine yakın KKTC ve 4 bine yakın uluslararası öğrencinin kayıt yaptırdığını dile getirdi. Bu kayıt oranlarının son derece iyi olduğunu dile getiren Öztürkler, bir önceki yıla oranla %11’lik artış olmasının geleceğe umutla bakmasını sağladığını da ifade etti. 80 bin aktif öğrenciden 40 bininin adada olduğunu söyleyen Öztürkler, bu sayının bu hafta 45 bine yükseleceğini dile getirdi. “Halk sağlığını da koruyarak bu gelişleri %90’lara taşırsak çok iyi olacak” dedi. “Kayıtlar iyiydi, gelişler başladı, bunları daha iyi noktalara taşırsak ülke ekonomisi için büyük faydası olacaktır” ifadelerini kullandı.