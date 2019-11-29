1 kişi tutuklandı

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine uyuşturucu ithal etmek isterken Kermiya Geçiş Kapısında tasarrufunda 250 gram Hintkeneviri ile yakalanan A.M., tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı.

Polis, 28.11.2019 tarihinde saat 23.00’de Narkotik ekibi tarafından Kermiya Geçiş Kapısı’ndan KRM 024 plakalı araçla giriş yapan zanlı A.M.’nin aracında yapılan aramada direksiyonun altına gizlenmiş yaklaşık 250 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyidinin yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.