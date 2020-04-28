1.525 Kıbrıslı Türk için çözüm aranıyor

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve Corona virüs salgını sebebiyle işe gidemeyen bin 525 Kıbrıslı Türk için çözüm yolları aranıyor.

Politis gazetesi: “Ödeneklerini Kaybetmiyorlar – Mektup Sonrasında Kıbrıslı Türk Çalışanlar İçin Çözüm Aranıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’ya gönderdikleri mektuplar sonrasında, sorunun çözüm yollarının arandığını yazdı.

Güneyde çalışan bin 525 Kıbrıslı Türk’ün Anastasiadis ve Akıncı’ya mektup göndererek, 4 Mayıs sonrasında bazı kısıtlamaların kaldırılması durumunda, Kıbrıs’ın güneyindeki işlerine gitmelerine izin verilmesi talebinde bulunduklarını hatırlatan gazete, Kıbrıslı Türklerin söz konusu mektupta ayrıca, kısıtlayıcı önlemler sebebiyle Kıbrıslı Rum hükümeti tarafından verilen ödeneklere erişimlerinin olmadığını da dile getirdiklerini yazdı.

Gazete, ilgili tarafların şu anki mevcut aşamada, bu Kıbrıslı Türklerin ödeneklere erişimlerinin sağlanmasına odaklandıklarını belirterek, başvuruda bulunan ve hak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin ödeneklerinin, güneydeki bankalarda bulunan hesaplarına yatırılacağını vurguladı.

Banka hesaplarına erişebilmek adına kredi kartı veya banka kartına sahip olmayan Kıbrıslı Türkler için ise, kartlar basılarak, BM aracılığıyla gönderilme düşüncesinin bulunduğunu yazan gazete, Kıbrıslı Rum Çalışma Bakanlığı’nın ise koşulları araştırarak, gerekmesi halinde harekete geçeceği de aktarıldı.