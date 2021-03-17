Zaheer: “Kendine yeten, üreten ve yetenin de fazlasını satan bir ülke olmamız şarttır”

Yaşadığımız Covid-19 salgını, sosyal ve ekonomik krizler kadar hem küresel hem de ülkesel tarım sektörümüzü etkiledi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, pandemi sürecinde toplumsal yaşam, sosyal hayat, sağlık, adalet, eğitim, güvenlik gibi sözcükleri hayata geçirebilmeniz için kendine yeten, üreten, kendine yetenin fazlasını da katma değer yaratarak dışa satan bir ülke olmamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını ifade ederek, Creditwest Bank olarak daha önceden de olduğu gibi bütün imkanları ile üreticinin yanında olacaklarını, onların memnuniyet, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yeni ürünler geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Mazher Zaheer, özellikle 2014 yılından bu yana tarım sektörü için yoğunluklu olarak çalışan Creditwest Bank’ın son olarak Kıbrıs çiftçisinin, süt üreticilerinin, kuru tarımcılar ve sulu tarım ile ilgilenen üreticilerin üretimlerini arttırmak, tüm ihtiyaçlarını tedarik etmek, ilaç, gübre, yem, mazot, tohum, fide, sulama vb.girdilerin temininde uygun şartlarda finansal destek sağlayarak onlara bir yol haritası sunmak ve planlı üretimi hayata geçirmek için Creditwest olarak diğer mevcut ürünlerin yanı sıra Emek KART’ı da piyasaya sunduklarını açıkladı.

“Çiftçi ve hayvancının finans desteği emek kart

Emek Kart, tarım faaliyetleri ile uğraşan üreticilerimizin tüm ihtiyaçlarını herhangi faiz ödemeden 90 gün sonra ödeme imkanı yaratmak üzerine kurgulanmıştır. Üreticiler, Emek Kart ile yaptıkları harcamaları herhangi faiz veya masraf ödemeden 90 gün sonunda ödeyebileceği gibi, 90 gün sonunda uygun ödeme koşulları ile 12 aya kadar taksitlendirilebilmektedir.

Emek Kart ile TÜK ve diğer anlaşmalı kurumlardan yapılan alışverişler peşin fiyattan gerçekleşmekte olup dilenirse uygun şartlarda taksitlendirme imkanı da sağlıyor. Böylelikle yapılan alışverişlerin taksitlendirilmesi ve ötelenmesi üreticimizin gider kalemlerini azaltarak rahat bir nefes almaları sağlanmaktadır. Emek Kart, üreticilerimizin mazot, gübre, tohumluk arpa, hayvan yemi, fide, tarım aletleri ve ekipmanları, zirai ilaç vb. alımlarında kullanabilmektedir.”

“Emek kart ekonomiye yıllık 1 milyar TL işlem hacmi sağlıyor

Emek Kart müşteri limitleri, süt üreticilerimizin sahip olduğu hayvan sayısı, kuru tarım ve sulu tarımda ise ekilen alan baz alınarak, en önemlisi de tüm gider kalemlerini göz önünde tutarak belirlenmektedir. Bu bağlamda Emek Kart’ın kullanılabilirliği ve potansiyeli düşünüldüğünde üreticilerimize büyük avantajlar sunmasının yanı sıra, ülke ekonomisine mevcutta 200 Milyon TL’lik kredi bütçesi, yıllık bazda ise 1 Milyar TL'lik ticaret hacmi sağlamaktadır.”

9 aya kadar ödemesiz üretici kredisi

Creditwest Bank, 2014 yılından bu yana kuru ve sulu tarım üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması için 9 ay sonra ödemeye başlanabilen Üretici Kredisi sunmaya devam ediyor.

Toprak ürünleri kurumu ve Creditwest işbirliği

Creditwest’in üretime verdiği destek çerçevesinde çiftçilerin zahire teslimlerinden doğan TÜK ödemelerinin Creditwest Bank şubelerinden alınması ile ilgili Creditwest Bank ve Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK) arasında 2 yıldır protokol imzalanıyor.

Protokol uyarınca çiftçiler zahire tesliminde TÜK ödemelerini anında Creditwest Bank’ın tüm şubelerinden alma imkanı elde ediyor. TÜK’e teslim edilen zahire bedelinin anında ödenmesinin yanı sıra banka tarafından çiftçilere özel ürün ve hizmetler de sunuluyor. Böylelikle çiftçiler bir sonraki hasat dönemine erkenden hazırlanarak işlerini büyütebilme imkanı buluyor. İlgili proje modeli 2 yıldır sorunsuz ve maksimum müşteri memnuniyeti ile devam etmektedir.

Creditwest Bank’ın kuru tarım üreticileri ile başlattığı finansal modelin yoğun ilgi görüp başarılı olması ile üreticilere sağladığı finansman kapasitesini geliştirerek Patates Üreticileri Birliği ile benzer bir modeli uygulamaya geçirdi. İki yıldır tekrarlanan projede sanayilik patates üreten üreticiler, rekoltelerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim ederken, rekolteden doğan alacaklarını anında Creditwest Bank’tan tahsil ediyor.

Fotoğraf: ARŞİV