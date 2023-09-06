Yüzde 22 fark

BARİKATLARDAKİ ‘GEÇİŞ’ TRAFİĞİ:

Güneyden kuzeye girişler:

Ocak: 237.551

Şubat: 204.371

Mart: 232.786

Nisan: 259.644

Mayıs: 245.851

Haziran: 261.418

Temmuz: 286.660

Toplam: 1.728.281

Kuzeyden güneye girişler:

Ocak: 171.463

Şubat: 185.400

Mart: 198.626

Nisan: 207.264

Mayıs: 216.498

Haziran: 220.276

Temmuz: 216.259

Toplam: 1.415.786

Serap ŞAHİN

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ile Kıbrıs’ın kuzeyi, güneyde yaşayanlar için ‘cazibesini’ sürdürüyor.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı düşünüldüğünde, kuzeyde tepeden tırnağa birçok mal ve hizmetin, Kıbrıslı Rumlar için daha ekonomik olması kuzey-güney arasındaki geçiş verilerine de yansıyor.

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre; Ocak ila Temmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde güneyden kuzeye 4 milyon 351 bin 428 giriş oldu.

Kuzeyden güneye giriş yapanlar ise 4 milyon 335 bin 441.

Resmi verilere göre; güneyden kuzeye geçişlerin 1 milyon 728 bin 281’i Kıbrıslı Rumlar. Aynı dönemde güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise 1 milyon 415 bin 786.

Kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Rumlar ile güneye giden Kıbrıslı Türkler kıyaslandığında aradaki fark yüzde 22.

Söz konusu dönemde en az geçiş Şubat, en fazla geçiş ise Temmuz’da oldu.

En az giriş Şubat ayında

Turizm Bakanlığı verileri 7 aylık dönem için barikatlardaki geçişleri detaylandırdı.

Buna göre; Ocak ayında 535 bin 387 giriş, 541 bin 134 çıkış oldu.

Şubat’ta rakamlarda düşüş yaşandı ve 7 aylık sürede en az giriş çıkış rakamlarına ulaşıldı. Şubat ayında toplamda 513 bin 125 giriş, Mart ayında 585 bin 35 giriş oldu. Nisan ayında rakamlar daha da yükselerek 657 bin 625 kişi giriş yapıldı. Mayıs ayında rakamlarda 3 bin düşüş yaşanarak 654 bin 92 giriş oldu.

Haziran ayında ise sayılar tekrar yükselişe geçti ve 682 bin 476 kişi geçiş noktalarını kullanarak giriş yaptı.

Temmuz ayı dorukta

Barikatları kullanarak yapılan geçişler, Temmuz’da en yüksek rakama ulaşarak, 723 bin 688’i buldu. Söz konusu ay, ilk 7 aydaki geçişlerdeki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

En fazla geçiş

Kıbrıslı Rumlar dışında 7 aylık dönemde en fazla güneyden kuzeye geçiş, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan’dan gelen yabancılar oluşturdu.

Buna göre; Ocak-Temmuz döneminde, Yunanistan’dan 155 bin 415, Romanya’dan 100 bin 925, Bulgaristan’dan 97 bin 226 yabancı barikatlardan kuzeye geçiş yaptı.

Bu dönemde en az geçişi Sudan’dan gelen yabancılar oluşturdu, 146 geçiş kaydedildi.

Diğer ülkelerin yolcu dağılımı…

İstatistikî verilerde; güneyden kuzeye barikatlardan geçiş yapan yabancıların dağılımı da madde madde sıralandı.

Verilere göre dağılım şu şekilde: ABD: 13.875, Afganistan: 239, Almanya: 72.005, Arjantin: 14.011, Arnavutluk: 1.557, Avustralya: 5.628, Avusturya: 12.085, Azerbaycan: 180, Bangladeş: 1.618, Belçika: 6.180, Beyaz Rusya: 4.782, Birleşik Krallık: 163.038, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk: 24 bin 323,Bosna Hersek: 999, Brezilya: 1.252,Çekya: 16.223, Çin: 5.484, Danimarka: 8.545, Demokratik Kongo: 447, Endonezya: 361, Estonya: 2.221, Fas: 818, Filipinler: 14.997, Filistin: 1.258, Finlandiya: 4.553, Fransa: 29.631, Güney Afrika: 795, Güney Kore: 1.549, Gürcistan: 3.524, Hırvatistan: 3.338, Hindistan: 6.012, Hollanda: 10.221, Irak: 795, İran: 4.374, İrlanda: 6.747, İspanya: 11.191, İsrail: 50.737, İsveç: 13.130, İsviçre: 5.516, İtalya: 28.108, İzlanda: 343, Japonya: 1.001,Kamerun: 679, Kanada: 4.773, Kazakistan: 1.816,Kolombiya: 502, Kuveyt: 441, Letonya: 8.304, Libya: 2.559, Litvanya: 12.002, Lübnan: 9.055, Macaristan: 19.376, Makedonya: 1.190, Malta: 1.862, Meksika: 427, Mısır: 4.310, Moldova: 4.562, Nepal: 4.987,Nijerya: 242, Norveç: 6.744, Özbekistan: 543,Pakistan: 3.140,Polonya: 62.101, Portekiz: 4.493, Rusya: 45.936,Sırbistan: 5.636, Slovakya: 34.459, Slovenya: 3.280, Sri Lanka: 3.411, Suriye: 552, Suudi Arabistan: 1.719,Şili: 350, Tayland: 303,Tayvan: 375, Türkmenistan: 710, Ukrayna: 21.667,Umman: 667,Ürdün: 5.297,Vietnam: 2.623, Yeni Zelenda: 754, Diğer: 18.111.

Ercan ve deniz ulaşımı: 184 bin 938 yolcu

Resmi verilerde; Ercan Havaalanı ve deniz yoluyla adaya yapılan girişler de detaylandırıldı.

Buna göre; 7 aylık dönemde KKTC ve TC uyruklu kişiler hariç, 184 bin 938 yolcu adaya geldi.

Yolcuların uyrukları incelendiğinde, en fazla Rusya, İran ve Almanya’dan adaya giriş yapıldığı görüldü.

Ocak-Temmuz döneminde ülkeye Rusya’dan 28 bin 655, İran’dan 22 bin 691, Almanya’dan ise 16 bin 351 geçiş oldu.