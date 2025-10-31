Yunanistan’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 bin euro bağış

Yunanistan’ın, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 50 bin Euro tutarında mali destekte bulunduğu bildirildi.

KŞK’dan yapılan açıklamada, Yunanistan’ın 2006 yılından bu yana komiteye sağladığı toplam yardımın toplamda 475 bin Euro’ya ulaştığı kaydedildi.

BM himayesinde iki toplumlu olarak yürütülen projede bugüne dek bin 58 kayıp şahıs kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi.

KŞK, çalışmalarını sürdürebilmek için uluslararası bağışçıların desteğine ihtiyaç duyduğunu yineledi.