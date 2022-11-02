Yumurta reyonları boşaldı: Talep arttı, üretim azaldı, yumurta kalmadı

Fehime ALASYA

Piyasadaki yumurta eksikliği sürüyor. Birçok markette yumurta reyonları halen boş,birçoğunda farklı ürün veya gramajdaki yumurtalar göze çarpıyor. Marketlerdeki boş yumurta raflarını görüntüleyen YENİDÜZEN, üretim alanlarına gitti.

Piyasadaki eksikliğin sürdüğünü belirten yumurta üreticileri, üretimin bugünlerde arttığını dile getirirken, piyasanın bu haftadan sonra düzeleceğini işaret ediyor.

Kırnı Piliçleri Pazarlama Müdürü Yahya Çukurovalı, “üretimimiz arttı, normalin üzerinde üretim yapıyoruz. Piyasada eksilik sürüyor ama bunun nedeni diğer firmalardır… Onların üretimi düştü” dedi. Piyasanın ihtiyacını karşılayan diğer bazı önemli firmalar ise ‘yumurtlayan tavukların yaşının dolması’ nedeniyle üretimin durduğunu ve yeni tavukların üretime devam edeceği için bu boşlukta piyasadaki yumurtaların azaldığını anlattı.

Paşaköy Mar Tavuk Çiftliği’nden alınan bilgide ise ülkedeki büyük üretim yapan firmaların ‘yumurtlayan tavukların yaşının dolması’ nedeniyle üretimlerinin durdurulduğunu, bu nedenle piyasada sıkıntı yaşandığını anlattı.

Üretimin şu günlerde yeniden arttırıldığı bilgisi de paylaşılırken, “Bu haftadan sonra piyasa dengelenecek diye tahmin ediyoruz. Marketlerden istenilen kadar ürün gönderiyoruz, talebe yetişmeye başladık. Tavuklar belli sürülerde yaşı geldiği zaman kesiliyor, bu kesim sırasında yetişen yeni parti yumurtlayana dek ise arada 15, 20 günlük süre oluşuyor, tüm sıkıntı bu 20 günlük süreden kaynaklandı.” denildi.

Üretim giderek artacak…

Gün Bey Yumurtaları Direktörü Ogün Hamzaoğulları da kendi üretimlerinin en fazla bir ay sonra artacağını belirterek, “Biz normal rutinimize devam ediyoruz, sıkıntı büyük firmalarda yaşandı. Genç tavuklarım yetişiyor, bizler de piyasayı rahatlatacağız” dedi.

Üretim süreci nasıl işliyor?

Bir işletmeye civciv olarak giden tavuklar, yaklaşık 1 ay özel bir bölmede büyüdükten sonra benzer sürede açık kümes alanlarda tutuluyor.

Akabinde büyüyerek yumurta üretmeye başlayan tavuklar, birkaç tavuğun barınıp beslenip, yumurtlayabileceği alandaki küçük bölmelerde tutulduğu ve yaklaşık bir buçuk yıl verim gösterdiği belirtiliyor.

Talep arttı denmişti…

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz haftalarda ülkedeki yumurta tüketiminin bir anda artması nedeniyle birçok marketin yumurta reyonlarının boşalmasına neden olduğu belirtilmişti. Hem ülkedeki yumurta üretiminde büyük bir paya sahip olan Kırnı Piliçleri, hem de çeşitli diğer markaların yumurtaları reyonları doldurmaya yetmemişti. Özellikle 30’lu yumurta kolilerinde neredeyse hiçbir markette görmek mümkün olmamıştı. YENİDÜZEN’in ulaştığı yumurta üreticileri, kış mevsiminin gelmesi, havaların soğumasıyla tüketimin artması, kış turizmi, ülkedeki öğrenci sayısının artması gibi faktörlerin de piyasadaki eksikliğe neden olduğunu belirtmişti. Üreticiler, beklenmedik şekilde talebin çok fazla arttığına değinmişti.

Fiyatlar yukarıya çekilmişti

Geçtiğimiz haftalarda yumurtaya yapılan %5 veya %8 arası zam, fiyatları kimi ürünlerde 10 TL’den fazla yukarıya çekmişti. Kimi marketlerde 39 TL olan 15'li yumurta fiyatları 42- 45 TL’ye yükselirken, kimisinde 30'lu yumurta 74 TL'den 85 TL'ye çıkmıştı. Tanesi 2,89 TL olan yumurta ücretlerinin bazı marketlerde 3,50 TL’ye ulaştığı da dikkat çeken bir ayrıntı olmuştu.



Marketlerdeki yumurta kolilerine bir örnek...





30'lu yumurta kolileri eskisi gibi dolmuyor



