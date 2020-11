YÜKSEK ÖĞRETİMDE UMUTLAR BAHARA KALDI

Devrim DEMİR

Covid-19 salgın dönemi, yaşamın her alanını etkilerken, eğitim alanında da değişikliklere yol açtı,

yükseköğrenimde yabancı öğrencilerin büyük çoğunluğu adaya gelmedi, ‘online eğitimi’ tercih etti.

Salgın nedeniyle üniversiteler güz dönemine temkinli başladı, eğitim kurumlarında hem online (internet üzerinden) hem de az da olsa yüzü yüze eğitim sürüyor.

Uçuş sıkıntısı yaşanan ülkelerden gelemeyen öğrencilere online eğitim verilmeye devam ederken, bir çok üniversite tedbirler altında yüz yüze eğitim vermeye devam ediyor.

Çok sayıda öğrenci kaydını yaptırsa da adaya pandemi nedeniyle gelmediği belirtilirken, üniversite Rektörleri ‘bahar’ dönemine ilişkin yüz yüze eğitimin yapılacağı öngörüsünü paylaşıyor.

Üniversite rektörlerinin verdiği bilgiler, dünya geneli yaşanan salgın sonrası, Mart ayı itibarı ile ülkelerine dönüş yapan özellikle üçüncü dünya ülkelerindeki öğrencilerin büyük oranda geri dönmediğini de ortaya koyuyor.

UKÜ Rektörü Halil Nadiri:

"Bahar dönemini bekliyoruz"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Halil Nadiri, kayıtların Aralık ayına kadar devam ettiğini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğrenci sayısının bu yıl geçen yıla göre biraz daha yüksek olduğunu ifade eden Nadiri, “Yabancı öğrencilerde geçen seneki rakamı elde ettik. Pandemi nedeniyle üçüncü ülkelerde yaşanan uçuş sıkıntısı halen devam ediyor” dedi.

Yüz yüze eğitim için Şubat ayını beklediklerini ifade eden Nadiri, ‘bahar’ dönemine ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Türkiye’den bu yıl öğrenci sayısının yüzde 10 artış gösterdiğine de dikkati çeken Nadiri, üniversitelerinin ‘Pandemi’ sürecine adapte olduğunu değindi.

Nadiri şöyle devam etti: “Bu dönem hem online hem yüz yüze eğitimleri yürütüyoruz. Online olarak yapılan tüm uygulamalar yüz yüze eğitimde de uygulanmakta. Tek amacımız bu süreci en iyi şekilde atlatmak”.

YDÜ Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan:

“Yabancı öğrencilerde kayıp % 30"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, Türkiye ve KKTC’li öğrencilerde hedefler üzerinde son yılların en yüksek kaydını aldıklarını ifade etti.

Üçüncü ülke öğrencilerinde yaşanan uçuş sıkıntısı nedeniyle yüzde 30 civarında kayıp olduğunu ifade eden Tüzünkan, bunun yanında pandeminin getirdiği ekonomik krizin de etkileri olduğunu belirtti.

Tüzünkan, Mart ayında yaşanan 'kapanma' sonrasında çok karamsar bir sürece girdiklerini ancak elde edilen yüksek kayıtlar ile yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için umutla beklentilerinin arttığını ifade ederek şunları söyledi: “Covid-19 azalan ülkelerden gelişler var. Sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen öğrencilerimize online eğitim vermeye devam ediyoruz. Tüm dünyada yavaş yavaş covid-19 salgını belli bir noktaya geldi. Salgına karşı daha tedbirli olduğumuz için covid-19’la yaşamayı öğreniyoruz. Ülkemizde vaka sayıları minimum olduğu için Şubat ayının yeni bir dönem olacağı inancı içindeyiz. Bahar döneminde yüz yüze eğitimin olacağı öngörüsündeyiz”

Uluslararası Final Üniversitesi Genel Sekreteri Yardımcı Doç.Dr. Bülent Taşel :

"Yüz yüze eğitimi arttırmayı hedefliyoruz"

Uluslararası Final Üniversitesi Genel Sekreteri Yardımcı Doç.Dr. Bülent Taşel, kendi üniversitelerinde bu sene beklenilen öğrenci sayısına ulaşmadıklarını, pandemi nedeniyle geçen yılki öğrenci sayısında kaldıklarını kaydetti.

Pandemi olmasına rağmen, öğrencinin adaya gelmesi için birçok teşvikte bulunduklarını söyleyen Taşel, “Şuan adada binin üstünde öğrencimiz mevcuttur. Yüz yüze eğitimi tercih ettik, aldığımız salgın önlemleri çerçevesinde ikinci dönemde yüz yüze eğitimi arttırmayı hedefliyoruz. Online eğitim alanlar anında sınıf ortamını da görebilmekte. Bu süreçte gelmeye devam eden öğrencilerimiz var, karantinada olan öğrencilerimiz mevcut. Adaya gelen uçak sayısı arttırılmalı, bilet fiyatları bir daha gözden geçirilerek öğrencilerin gelişine yardımcı olunmalı. Öğrencilerle ilgili karantina süreci uzatılmalı” şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen:

‘Yüz yüze eğitim, yeni Akademik yılda başlar’

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen, YÖK denkliğini geçen yıl aldıklarını ilk kez öğrenci almaya bu yıl başladıklarını kaydetti. Kontenjanların yüzde 50’sini hemen hemen doldurduklarını kaydeden Ağdelen, öğrencilerin kayıt yaptığını geçmiş yıllara göre herhangi bir kayıp yaşamadıklarını söyledi. Bu yıl rakamın biraz da üstüne çıktıklarını ifade eden Ağdelen, ilk günden bu yana tedbirler çerçevesinde ilk yüz yüze eğitim isteyen üniversite olduklarını dile getirdi. Öğrencilerin yüzde 60’nın sınıflarında eğitim gördüğünü kaydeden Ağdelen’in ifadeleri devamla şöyle:

“Kırgızistan’dan da gelen öğrencilerimiz var. Pandemi nedeniyle çıkış yapamayan öğrencilerimiz burada. Hiçbir sorun yaşamadan süreci takip ediyoruz. Gelecek dönem için YÖDAK veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın vermiş olduğu herhangi bir yeni karar yok. Kararları da çok yakından takip ediyoruz. Yakın bir zamanda pandeminin seyrine göre, bir karar alınır düşüncesindeyim. Her ihtimale göre hazırlıklarımız devam ediyor. Şuanda üniversite sektöründe her şeye rağmen bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Koşullara göre öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde tedbirler alınmıştır. Temennimiz pandeminden bir an önce kurtulmak. Akademik yıl tam olarak yüz yüze eğitime gelecek dönem başlayacak düşüncesindeyim.”

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Vehbi:

‘Yüzde 70 ada geneli öğrenci yok’

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı(ARUCAD) Prof. Dr. Asım Vehbi, kendi öğrencilerinin yüzde 97’sinin burada olmasına karşın, ada genelindeki öğrencilerin %70’inin gelemediğini söyledi.

Yüz yüze eğitimi ısrarla takip ettiklerini belirten Vehbi, okullarında çoğu bölümün uygulamalı olduğu için yüz yüze eğitimden yana olduklarını ifade etti.

Hazırlık bölümünde okuyan çok az öğrencinin ise derslere online olarak katıldığını kaydeden Vehbi, “Bahar döneminde çok fazla öğrenci hareketi olmaz. Ada içinde üniversitelerden öğrenci geçişi olabilir oda çok az sayıda. Genelde yabancı uyruklu öğrenci sayısında bir artış gözlemlenir bahar dönemi ancak bizim tüm yabancı uyruklu öğrencilerimiz de adada. Ada geneli yüzde 70 öğrenci henüz yok. İran ve Kazakistan uyruklu öğrencilerimiz burada onlarda kayıt dönemine denk geldi, ilk gelen öğrencileri biz karşıladık sonrasını devlet karşıladı.Muhatap olabileceğimiz bir hükümetimiz yok muhatap olacak kiminle muhatap olacağımız net değil ada geneli öğrencilerin yüzde 30’u burada bir seferberlik başlatıp Şubat dönemine kayıtlı öğrencilerin adasına gelmesi gerek.”