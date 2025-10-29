Yukarı Lefkara’daki Kıbrıs Türk evlerinin durumu güneydeki mecliste konu oldu

Larnaka Yukarı Lefkara'da Kıbrıslı Türklere ait ev ve tarlaların on yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin” kötü yönetiminden kaynaklı sorunların Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nde, Kıbrıslı Rum yetkili birimlerinin de katılımıyla ele alındığı haber verildi.

Politis’in haberine göre, Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleus, “Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi"nin müsamahası nedeniyle iki veya üç Kıbrıs Türk evine el koyan ve çoğunu depo olarak kullanan kişiler olduğu şikayetinde bulundu.

Yukarı Lefkara’daki konutların yaklaşık yüzde 18’inin, köyü 1963’te “terk eden” Kıbrıslı Türklere ait olduğunu belirten Sofokleus,, “Bugün bu Kıbrıs Türk evlerinin durumu iyi idareyi şaibe altına sokuyor. Tehlikeli ve yıkılmak üzere olan evler tanrının insafına terk edildi. Vasilik ile vatandaşlar arasında imzalanan sözleşmeler hiçbir zaman uygulanmadı. İçine yerleşilmeyen ve yıllarca ihmal edilen bu binalar, kentin hassas noktalarında görüntü kirliliği yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

Sofokleus, Yukarı Lefkara’daki Kıbrıs Türk arazilerinin yıllardır yasal olmayan yöntemlerle bazı kişilerce ekilip biçildiğini belirterek, tarlaların, geçerli kriterlere uygun ve yasal yollarla verilmesini istedi.

“Göçmenler” Komitesi’nden Kıbrıs Türk malı evlerin kötü idare edilmesi konusunu Denetleme Komitesi’ne götürmesini isteyen Sofokils Sofokleus, Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi’nin 40 gün içerisinde detaylı bir durum tespiti ve Yukarı Lefkara’daki bütün Kıbrıslı Türk konutlarının yasal sahiplerinin listesini sunacağı yeni bir toplantı düzenlenmesini talep etti.

Kıbrıs Türk evlerinin “başvuru yapan genç çiftler başta olmak üzere yıllardır bekleyen hak sahibi Kıbrıslı Rumlara verilmesini isteyen Sofokleus “Yukarı Lefkara’da camisi ve Kıbrıs Türk mezarlığıyla normal bir yerleşim var. Bunları korumayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.