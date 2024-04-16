"Yolsuzluğa en fazla Başbakan ve Bakanlar karışıyor, rüşvet en çok kamu ihalelerinde veriliyor"

Ertuğrul SENOVA

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International, TI) kriterlerine göre hazırlanan 2023 yılına ilişkin “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu” açıklandı.

Kıbrıs’ın kuzeyi yolsuzluk algısında 180 ülke arasında 140’ıncı oldu, Kamerun ile aynı skoru paylaştı.

Kuzey, 2022 sıralamasında da 140'ıncı sırada yer almıştı.

Kuzey, 2023 raporuna göre Türkiye'nin 7 puan gerisinde.

Prof. Dr. Sertaç Sonan ve Prof. Dr. Ömer Gökçekuş tarafından hazırlanan raporda, 324 iş insanı ile yapılan anketlerle elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

Rapora göre iş insanlarının yüzde 73'ü Kıbrıs'ın kuzeyinde rüşvet ve yolsuzluğun çok yaygın olduğunu düşünüyor. Yüzde 80'i ise yolsuzluğun çok ciddi bir sorun olduğu kanaatini paylaşıyor.

Raporda, her üç iş insanından ikisinin, bir önceki yıla göre yolsuzluğun arttığını düşünüyor.

Katılımcılara göre yolsuzluk en fazla kamu ihaleleri ve izin/lisans işlemlerinde gerçekleşiyor.

Yine rapora göre, her dört iş insanından biri rüşvet verildiğini söylüyor.

Raporda, "yolsuzluğa kimler karışıyor" sorusuna da detaylı bir yanıt aranıyor. Yolsuzluğun en fazla yaygın olduğu ifade edilen kurum ve kişiler "Başbakan ve Bakanlar" oldu. İkinci sırada ise, geçen yıldan farklı olarak "üst kademe yöneticileri" yer aldı. Milletvekilleri ise üçüncü sıraya geriledi. Dördüncü sırada "alt kademedeki memurlar" yer alırken, beşinci sırada yerel yönetimler yer aldı.

Yolsuzluğa karışan kurumlar arasında hakimler, savcılar ve polis de yer aldı. En az puan, hakimlerde. Ancak geçen yıla oranla 2 puan artış yaşandığı görülüyor.

Raporda dikkat çeken farklı başlıklar da bulunuyor. Örneğin seçmenlere belirli şekilde oy kullanmaları için para ödenmesi ya da özel bir menfaat vaat edilmesinin sıklıkla gerçekleştiğini düşünenlerin oranı yüzde 58.