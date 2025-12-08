“Yol üzerinde yeni kaymalar olabilir, zorunlu olmadıkça kullanmayın”

Çatalköy–Değirmenlik yolunda meydana gelen toprak kayması sonucu sosyal medya hesabından açıklama yapan Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, belediye ekiplerinin yol güvenliğini sağlamak için gerekli temizlik çalışmalarını yaptığını açıkladı.

Kırok, devam eden yoğun yağışlar nedeniyle bölgede yeniden toprak kayması yaşanabileceğine dikkat çekerek, “Bu yolu zorunlu olmadıkça kullanmamanız önemle rica olunur.” dedi. Yolun kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda ise sürücülerin azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı.