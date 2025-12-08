Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentte etkili olan sağanak yağışlara ilişkin acil uyarıda bulundu. Şenkul, yağışların yer yer şiddetini artırdığını belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça Girne–Lefkoşa yolunu kullanmama çağrısı yaptı.

Şenkul, “Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayalım” ifadelerini kullanarak güvenlik riskine dikkat çekti. Belediye ekiplerinin sahada olduğunu belirten Başkan, 2–3 farklı noktada dere taşması tespit edildiğini açıkladı ve vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.