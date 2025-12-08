Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı arasında bir gerginlik yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüldüğü sırada Meclis kürsüsünden konuşan CTP Milletvekili Derya’nın lafını bölen ve tartışma yaratan Arıklı, “Google bilginiz bile yok. Bir ülkenin devlet olması için tanınma şart değil.” dedi.

Derya ise Arıklı’nın açıklamalarına karşılık olarak, “Cehalete konuşmak çok kolay değil. Bu halk size istemiyor. Erhan Arıklı’nın yaptığı yolsuzluklar o kadar büyük ki hükümetten giderse açılacak davalarla ilgili ödü kopuyor. O yüzden bu kadar saldırganlaştı.” ifadelerini kullandı.

Irkçılık yaparak, ona buna sataşarak, kriminal işlerin avukatlığını yaparak oralara atanan Arıklı’nın istismarına gelinmemesi gerektiğine dikkat çeken Derya, “Konuşmaya müdahale edip sabote etmeye çalışmak, söyleyecek hiçbir şeyi olmayanların yaptığı bir sataşmadır.” diye konuştu.

Derya, Arıklı’nın ülkeyi satılacak bir ganimet olarak gördüğüne vurgu yaparak, “Arıklı bu ülkeyi sevmiyor. O yüzden konuşmaya hakkı yok.” açıklamasında bulundu.