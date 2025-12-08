“Kıbrıslı Türklerin azınlık statüsüne düşürülmesi asla söz konusu değildir”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Meclis’te görüşülmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Görüşmeleri dikkatle takip ettiğini belirten Erhürman, farklı görüşlerden söz alan tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Erhürman, son dönemde kamuoyunda dile getirilen “Kıbrıslı Türklerin azınlık statüsüne düşürüleceği” yönündeki tartışmalara değinerek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

“Kıbrıs’ta iki eşit kurucu ortaktan biri olan bu halkın azınlık statüsüne düşürülmesini ne ben kabul ederim, ne Meclis’teki herhangi bir milletvekili, ne de herhangi bir Kıbrıslı Türk” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erhürman, bu yöndeki endişelerin gereksiz olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Meclis’te oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Erhürman, destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.