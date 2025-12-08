Girne-Değirmenlik anayolunda toprak kayması ve sis

Girne – Değirmenlik anayolunda sağanak yağıştan dolayı toprak kayması ve sis meydana geldiğinden polis sürücüleri yavaş ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis, özellikle Arapköy virajı yakınlarında yaşanan toprak kaymasının yanısıra yağış ve sise bağlı olarak görüş mesafesinin yer yer azaldığına işaret etti.

Gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını açıklayan polis, yol temizleme çalışmalarının da Çatalköy - Esentepe Belediyesi ekipleri tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.