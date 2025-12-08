İmamoğlu'nun 'diploma davası' 16 Şubat'a ertelendi

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşmasında davanın 16 Şubat'a ertelenmesine kararı verildi.

İmamoğlu'nun erteleme kararına 'çok yazık' diyerek tepkisini gösterdiği bildirildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmada İmamoğlu "Diploma soruşturması, ben cumhurbaşkanı adaylığımı açıklayınca siyasi bir davaya dönüştürüldü. Bu, rakibini devre dışı bırakma mücadelesidir. Davayı bu gözle dinlemek ve algılamak gerekir" dedi.

İmamoğlu "Bu adaletsizliğe imza atan kişilerin bu salonlarda, adil yargı altında çatır çatır hesap vereceğinin altını çiziyorum. Bugün susmamanın da bir vatan ve gelecek hizmeti olduğunun farkındayım. Bugün konuşmazsak bizi daha zor günler bekliyor, bunu bilesiniz" diye konuştu.

Hakimle gerginlik

Bu arada, İmamoğlu ve hakim arasında bir tartışma da yaşandı.

İmamoğlu hakime, "19 yaşındaki bir insanın sahteciliği olmaz. Sizce olur mu Hakim Bey?" dedi.

Hakim, "Burada sorgulanan ben değil sizsiniz" diye yanıtladı. İmamoğlu ise hakime "Gerekirse sorgulanırsınız Hakim Bey" diye karşılık verdi.

Hakim İmamoğlu'na "Ne demek istiyorsunuz?" diye sorunca İmamoğlu da "İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız" dedi.

12 Eylül'deki ikinci duruşmada salonun küçüklüğü gerekçesiyle davayı izlemek isteyen gazeteci ve avukatların salona alınmamasının ardından Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmama kararı almıştı.

Duruşma sonrasında daha büyük bir salona taşınmış ve hakim İmamoğlu'nun salona getirilmesine karar vermişti.

İmamoğlu, "içeri giremeyen müdafilerinden dolayı savunma yapmasının mümkün olmadığını" söylemiş ve duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. İmamoğlu'nun savunma yapmadığı duruşma 8 Aralık'a ertelenmişti.

Aradan geçen sürede duruşma hakimi, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Kasım sonunda yayımladığı bir kararname ile Kahramanmaraş'a atanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 28 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda hakim değiştirme kararını şu ifadelerle eleştirmişti:

"HSK kararnamesinin en "mesaj" yollu ataması, Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının hakimini Kahramanmaraş'a göndermek oldu.

"Suçu ne? Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ı müdafi sıfatıyla SEGBİS'le duruşmaya bağlamak."