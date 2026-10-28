Yeşil Hat'tan Avrupa'ya açılmak...

"Yeşil Hat Ticareti"ni konuşmak için Lefkoşa'da bir kafede buluştuk.

Avrupa Komisyonu'ndan isimlerin de katıldığı etkinliğin ev sahibi, EU One Stop Shop isimli kuruluştu.

Bir açık oturum havasında yapıldı toplantı.

Samimiydi...

Yararlıydı...



Avrupa Birliği tarafından finanse edilen EU One Stop Shop (EU OSS) Projesi ortak yurdumuz için değerli bir çalışma yürütüyor.

Kıbrıslı Türk işletmelere, Yeşil Hat üzerinden ticaret yapabilmeleri için tamamen ücretsiz destek sağlıyorlar.

Hukukçulardan siyasi analiz uzmanlarına kadar iyi bir ekip oluşturulmuş.

Mevzuat, danışmanlık, pazar araştırması, müşteri bulma, bürokratik engellerin aşılması gibi alanlarda işletmelere hizmet veriyorlar.

Üstelik iki toplumdan işletmeleri buluşturuyorlar.



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Yeşil Hat Ticareti, 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde, adanın kuzeyinde üretilen uygun ürünlerin güneye geçişine olanak sağlıyor.

Yalnızca iki toplum arasında ticaret değil bu...

Avrupa pazarına erişim bakımından da önemli bir kapı.

Peki, bu kapıyı ne kadar kullanabiliyoruz?

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, son verileri paylaştı.

Yıllık ticaret hacmi 20 milyon euronun üzerinde.

75'i aşkın farklı ürün, 200'e yakın üretici ve gönderici...

Ancak gerçek potansiyelin hâlâ çok uzağındayız.

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Yeşil Hat Ticareti Uzmanı Çağlar Türk'ün sunduğu rakamlar da dikkat çekici...

2026'nın ilk sekiz ayında 9,6 milyon euroluk ticaret gerçekleşmiş.

146 üretici, 59 farklı ürün kodunda ticaret yapmış.

Prefabrik konteynerler, mobilyalar, plastik ürünler, hurda ve doğal taş öne çıkıyor.

Peki, engeller?

En önemlisi müşteriye erişim.

Banka havaleleri, geçiş noktalarındaki beklemeler, güney pazarındaki fiyatlar ve rekabet koşulları da diğer sorunlar.



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Lefkoşa'daki buluşmaya işletmelerin ilgisinin azlığını dile getirdim.

Böylesine değerli, üstelik ücretsiz bir destek varken...

Yeşil Hat Ticareti Uzmanı Çağlar Türk, bugüne kadar 110'a yakın işletmeye bilgilendirme yaptıklarını anlattı.

İlginin ve heyecanın yüksek olduğunu söylüyor.

Sevindirici gelişmeler de var.

Bu yıl ilk kez çakıstez, kahve ve taze kesim gül ticareti gerçekleşmiş.

Her yeni ürün, yeni bir pazarın kapısını aralıyor.



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Söz konusu toplantıda "mikro filiz" üreten bir çift de vardı.

İşletmelerini uluslararası pazara taşımak için uğraşıyorlar.

One Stop Shop ekibinden aldıkları desteği heyecanla anlattılar.

Bence toplantının en anlamlı bölümü buydu.

Ekonomik kalkınma dediğimiz şey, yalnızca büyük yatırımlar, devasa oteller ya da inşaatlar değil.

Üreten, yenilik geliştiren, dış pazarlara açılan küçük işletmeler de ekonominin geleceği.

Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyacı olan tam da bu.

Daha fazla üretim.

Daha fazla rekabet.

Daha fazla Avrupa ile bütünleşme.

Ürettikçe, dünyaya açıldıkça, kendi ayakları üzerinde duran sürdürülebilir bir ekonomi yaratabiliriz.

Yeşil Hat, yalnızca ticaretin değil, ekonomik geleceğimizin de kapılarından biri.

Umarım "Doğrudan Ticaret Tüzüğü" de devreye girer bir an önce...

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