Gençlere kulak kabartmalıyız

6 Aralık’ta sandık başına gideceğiz. Siyasi partiler adaylarını birer birer açıkladı. Adaylar arasında bulunan genç adayları, dikkatlice izliyorum.

Gençler dolu, vizyonlu, bir şeyler yapmak için istekli.

Bu durum beni umutlandırıyor.

Önemli olan gençlerin söylediklerine kulak kabartmak, onların dinamizmini deneyimle buluşturmak.

***

Kanal Sim’de dün CTP Gençlik Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Adayı İsmail Barbaros’u ağırladım.

Henüz daha 20’li yaşlarında Barbaros ve “umut” dolu.

“Genç demek, yeni bir vizyon demek” diyor konuşmasında ve altını çiziyor, “Gençler kaale alınmalı” diyor.

***

Gençlerin siyasetteki yerini de konuştuk.

“Gençler sadece sloganlarla değil, yeni bir vizyonla yol almalı” sözleriyle başladı cümleye İsmail Barbaros ve “Kültürünü bilen, yaşayan ve gelecek nesillere taşıyan bir vizyon” açıklamasını yaptı.

***

Memlekette son dönemde yaşananlara da tepki gösterdi genç aday ve politikaların temelinin, kucaklayıcı olmasını vurguladı. Yani, farklı açılardan bakanlar, ötekileştirilmemeli...

***

Gençlerin en büyük sıkıntılarından biri de iş sıkıntısı...

Bu sıkıntıyı aşmanın en temel noktasını şöyle özetliyor Barbaros: “Bizim gençlerimiz eğitim aldığı alanda iş olanakları bulmalı. Genç girişimciler desteklenmeli.”

***

Yeşil ve yaşanılası bir Kıbrıs arzuluyor Barbaros. Bir de kültürel mirasımızın daha görünür kılındığı.

“Bizim ön plana çıkarmamız gereken, coğrafyamızdır, kültürel mirasımızdır” diyor.

***

Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, gençlerimizin önünü açmalıyız. Onların düşüncelerine, söylediklerine kulak kabartmalıyız.

Önemsemeliyiz...

İnanın, önümüzde dağ gibi duran sorunlarımızı o zaman daha kolay aşabileceğiz.