Yerel bulaşta ürküten rakamlar: 13 günde, 168 ‘yerel vaka’

Devrim DEMİR

Covid-19’da yerel bulaş hız kesmiyor. 1-13 Ocak tarihleri arasında 168’i yerel, toplam 255 vaka tespit edildi. Ayın ilk günlerinde hastane kaynaklı yoğun bakımda covid-19 tedavisi gören 4 kişi hayatını kaybetti.

Yine hastanede tedavi gören ve önceki sabah ağırlaşarak karantina yoğun bakım servisine kaldırılan 84 yaşındaki Hasan Akın hayatını kaybetti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iç bulaş sürerken, 6 hemşirenin 3’ünün covid-19 tedavisi tamamlandı. 3 hemşirenin covid-19 tedavisi sürüyor.

Hastane içinde yaşanan bulaş nedeniyle 20’nin üzerinde hemşirenin karantinadaki takipleri de sürüyor.

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış, hastanede yaşanan bulaş nedeniyle temaslı sayısına dikkati çekti ve eksik personelle hizmetlerin sürdüğüne değindi.

Varış, hastanede yaşanan olayın ‘ders’ olması gerektiğine değinerek özellikle riskli alanlarda sabit personelin hizmet vermesi gerektiğini dile getirdi.

13 günde 255 vaka… 168’i ‘yerel’…

Ocak ayında yerel bulaşta ciddi bir artış olduğu gözlemlendi. Sağlık Bakanlığının 01-12 Ocak tarihleri arasında açıkladığı rakamlarda ülke genelinde 13 günde 255 vaka tespiti yapıldı.

Vakaların 168’nin ise yerel olması durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bakanlık verilerine göre en fazla yerel bulaş Lefkoşa’da ardından da Girne’de tespit edildi.

Girne’de İngiliz vatandaşlarında artış…

YENİDÜZEN’in hastaneden güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiler arasında 11 Ocak tarihinde 20 yerel vakanın 5’i Girne’den ve içlerinde İngiliz vatandaşı da var.

Pozitif vakalar arasında farklı yabancı uyruklu kişilerin de olduğu öğrenilirken, temas takip ekibi çok sayıda yabancı uyruklu kişinin olduğu birçok noktada tespit çalışması yapıyor.

6 hemşire Covid-19… 3’ü taburcu edildi…

Lefkoşa Devlet Hastanesinde yaşanan iç bulaş kaynaklı Göğüs Yoğun Bakım Servisinde covid-19 olan 3 hemşirenin tedavisi tamamlandı. Nöroloji Karantina Servisinde tespit edilen 1 pozitif hemşire ile birlikte temaslı olarak karantinaya alınan 2 hemşirenin testi de pozitife döndü.

Toplamda 3 hemşirenin tedavileri devam ederken, temaslı hemşirelerin takibi de sürüyor.

Üç gün arayla Covid-19 kaynaklı 4 ölüm…

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve hastanede covid-19 bulaşan yaşları 77 ile 84 arasında değişen 4 kişi yaşamını kaybetti. Hastane kaynaklı iç bulaş nedeniyle tedavi gören 84 yaşındaki Mahmut Boral 1 Ocak tarihinde hayatını kaybetmişti.

Boral, Göğüs Yoğun Bakım Servisi’nde pozitif çıkan 1 hemşirenin temaslısı olarak karantina yoğun bakım servisine alınmıştı.

Göğüs Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanan iç bulaş nedeniyle Sağlık Bakanlığı bir takım önlemlerin alındığını duyurmasına rağmen Boral’ın temaslılarından biri olan 77 yaşındaki Sevim Sakinsel de 3 Ocak tarihinde tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmişti.

Karantina Yoğun Bakım Servisi’nde covid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki Kazım Şimşek 5 Ocak, aynı bölümde tedavi gören 81 yaşındaki Serpil Hancıoğlu ise 8 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Sabah ağırlaşan hasta akşam hayatını kaybetti…

Lefkoşa Devlet Hastanesinde covid-19 tedavisi gören ve önceki sabah ağırlaşarak karantina yoğun bakım servisine kaldırılan 84 yaşındaki Hasan Akın, yoğun bakım servisine kaldırıldığı günün akşamı hayatını kaybetti.

TIP-İŞ Başkanı Doktor Ahmet Varış:

‘Bu yaşanılanlardan umarım bir ders çıkarıldı’

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış, sağlık çalışanlarının toplumun büyük bir kısmına göre daha riskli gruplarda olduğuna işaret etti.

Varış, çalışma şartları açısından toplumun kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, “Özellikle iş gücü performansını düşürmemek için dikkatli olmak gerekmekte. Bir sağlık çalışanında covid-19 saptandığı takdirde, temaslı sayısının daha az olması için doktorlar ekipler halinde çalışmalı, organize olunmalı. Bir çalışanda covid saptandığı zaman bir anda, 15 temaslı sağlık çalışanı oluyor, bu da servislerin sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Birçok hizmet aksıyor, bununla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Hastane yönetiminde çeşitli çağrılarda bulunduk. Bu yaşanılanlardan umarım bir ders çıkarıldı ve bu önümüzdeki süreçte daha uygun çalışma ortamı yapılıp bir sistem kurulur. Karantina servislerimizde, birçok hemşiremiz temaslı olduğu için izole oldu. Göğüs servisi de aynı şekilde bir durum yaşamakta.”

“20’nin üstünde hemşire temaslı”

Varış, karantina servislerinde hemşirelerin pozitif vaka çıkması sonrasında 20’nin üzerinde temaslı hemşirenin ‘izole’ edildiğini ve personel eksikliği ile hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

Varış şöyle devam etti:

“Hastanede 20’nin üzerinde hemşire şuan izolede… Personel eksiklikleri ile hizmetler verilmeye çalışılıyor. Tüm personel eksikliğinin hızlı bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Yeni bir hastane açılmaya çalışılıyor, bu eksikliklerin giderilmesi şart. Bu tip durumlarda temas riskinin azaltılması için sabit ekiplerin çalışması için düzenleme yapılmalı. Mümkün olduğunca bu tip alanlarda sabit ekipler çalışmalı. Yerel bulaşta azımsanmayacak rakamlar görülmekte. Toplum olarak üç kurala mutlaka uyalım. Şu anki durumda üst kurul ara ara gereken tedbirleri alıyor. Yılbaşı için olumlu kararlar alınmasına rağmen denetim sağlanamadı. Çıkacak olan vakalara göre bireysel korunmadan başlayarak tedbirler alınmalı.”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut:

“Hastane şu an hastalara hizmet veremeyecek durumda”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, ‘iç bulaşın’ sadece hastanelerde değil, ülke genelinde yayılmış durumda olduğunu ifade etti.

Toplum olarak bireysel tedbirlerin arttırılması gerektiğine vurgu yapan Gürkut, kabaca bakıldığı zaman hasta 1 kişinin birden fazla kişiye bulaştırma riski olduğunun ve daha ciddi önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Hem hastane, hem de hastalarda pozitif vakalar tespit edildiğini dile getiren Doktor Gürkut, “Sağlık çalışanlarının hastalık taşıması çok daha riskli. Hastayla mesafesi olmayan sağlık çalışanlarının bulaş yayması da daha kolay olur” dedi

“Yoğun bakımda yaşananlar bilinemeyecek”

YENİDÜZEN’e konuşan Doktor Özlem Gürkut, dikkat edilmesi gereken bir başka hususunda PCR test kitlerinin duyarlılığının çok düşük olduğuna dikkati çekti.

Gürkut, testlerin yüzde elli yakalayıp yüzde ellisinin vakaları atladığını ifade ederek, “Yapılan testlerde 1 kişinin negatif olması PCR hatası olabilir. Düşük duyarlı olduğu için testi negatif gösterip yanıltabilir. Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanan olayı unutmayalım, burada da aynı talihsizlik olabilir. Hemşire mi yoksa hasta mı belli değil ve nereden kaynaklandığı bilinmeyecek” ifadelerini kullandı.

“Çok sayıda hemşiremiz karantinada”

Yoğun bakım şarlarına da değinen Gürkut, havalandırmanın uygun şartlarda olması gerektiğini ve yatan hastalar arasında mutlaka mesafe ve her biri için yeterli cihaz ve hemşire olmasının şart olduğunu söyledi.

Çok sayıda hemşirenin karantinada olduğunun da altını çizen Gürkut, yoğun bakımda hemşirelerin izole edildiğini ve yatak sayısının dörtte bire indiğini bunun iyi bir şey olmadığını belirtti.

Hastanenin şu an sadece covid değil normal hastalara da hizmet veremeyecek duruma geldiğini kaydeden Gürkut, “Yeni açılacak Acil Durum Hastanesi için de yeterli güvenlik şartları alınmalı. Hastaneler için düzenleme hemen yapılarak ziyaretler bu sürede kesinlikle yasaklamalı. PCR testi alınan noktalar da güvenli hale getirilmeli. Toplumda her bir kişi covid olabilir ve buna öyle yaklaşmalıyız. Tehlike yakınımızda olabilir, mutlaka maskemizi kullanalım” dedi.