YENİDÜZEN’e konuşan YÖDAK Başkanı Prof. Dr.  Turgay Avcı: "Beklenen öğrenci gelmedi"

“Çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci ülkede kaldı”

Yükseköğrenim kayıt sistemi (YÖKAS) verilerine yansıyan rakamlar dikkat çekti: 81 bin öğrenciden 9 bini KKTC, 34 bini TC, 36 bini yabancı uyruklu.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, “pandemi döneminde beklenen sayıda öğrencinin ülkeye gelmediğini, buna karşın ülkede önemli sayıda 3’üncü ülke vatandaşı öğrencinin bulunduğunu” belirtti.

HEDEF 2021 EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİM…

Yüz yüze eğitim için hedefin 2021 Eylül olduğunu ifade eden Avcı, “Ülkeye gelecek öğrenciler, pandeminin durumu ve vaka sayısına göre de değişecektir. Bu nedenle dikkatli olmalı, gereken tedbirleri almalıyız” dedi.

Yükseköğrenim kayıt sistemi (YÖKAS) verilerine göre, üniversitelerde “kayıtlı” öğrenci sayısı KKTC Uyruklu: 9 bin 878 öğrenci, TC uyruklu: 34 bin 163 öğrenci, Yabancı Uyruklu: 36 bin 964 öğrenci, TOPLAM: 81 bin 5 öğrenci ülke üniversitelerinde kayıtlı bulunuyor.



ÜLKEDEKİ ÜNİVERSİTELERE İLİŞKİN VERİLER

Aktif eğitim yapan 21 üniversite var. Eğitim Bakanlığı’ndan üniversite ön izni almış, YÖDAK’tan öğretime başlama izni bekleyen 12 üniversite mevcut.

Fehime ALASYA

Pandemi döneminde Yükseköğrenim Kayıt Sistemi’ne (YÖKAS) göre ülkede 81 bin kayıtlı öğrenci var. Ancak bu öğrencilerden kaçının kuzey Kıbrıs’ta olduğu yönünde bir veri ise yer almıyor. YÖKAS istatistiklerine göre kayıtlı 81 bin öğrencinin 9 bin 878’i KKTC uyruklu, 34 bin 163’ü TC uyruklu, 36 bin 964’ü ise yabancı uyruklu…

Pandeminin gölgesinde kalan 2020-2021 eğitim öğretim yılında adaya 85 bin öğrenci gelmesi beklenirken, bu sayının 81 binde kaldığı belirtildi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, öğrenci sayılarının yanında ülkede aktif eğitim yapan 21 üniversite olduğunu belirtti.

Eğitim Bakanlığı’ndan üniversite açma ön izni almış, YÖDAK’tan öğretime başlama izni bekleyen 12 üniversite olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Son alınan kararlara göre yeni bir üniversite açılabilmesi için ön iznin Meclis’ten onaylanması gerekiyor.

Avcı: “Özlenen ve olması gereken güçlü, bağımsız bir YÖDAK için yola çıktık”

Pandemi döneminde beklenen öğrenci sayısının ülkeye gelmediğini kaydeden YÖDAK’ın yeni Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, buna rağmen ülkede önemli sayıda 3’üncü ülke vatandaşı öğrencilerin bulunduğunu belirtti.

“Yüksek öğretimi geleceğe taşıyacak yeni bir yapıya ihtiyaç var” diyen Avcı, YÖDAK’ın çok daha güçlü bir kadroya ve bağımsız hareket edebileceği yasal bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade etti, bunun için çalışmaların başladığını anlattı. Çalışmanın sadece yasal değişikliklerden ibaret olmadığını belirten Avcı, YÖDAK içindeki kadro eksikliklerinin de giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Avcı, “Özlenen ve olması gereken güçlü, bağımsız bir YÖDAK için yola çıktık” dedi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı:

“Çok daha güçlü ve bağımız bir kurum için yasal çalışma başlattık”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK yönetimi ve işleyişiyle ilgili yasa çalışması başlattıklarını anlattı.

Bu çalışmaların ilgili tüm birim ve paydaşlarla yapılacağının altını çizen Avcı, şöyle devam etti:

“Tüm ülkedeki yönetimi denetleyebilecek, birlikte çalışıp sorunlara eğilebilecek, öğrencisinin, akademik kadrosunun, çalışanının her konuda sorununa çözüm arayabilecek bir YÖDAK yaratmamız gerek. Maalesef çok bağımsız bir tarzımız yok. Mali işler, atamalar, tüzük veya yasal değişiklikler ise ayrı noktadan idame ediliyor. Tüm bu sorunların çözümü için köklü çalışmalara başladık. Bu bağlamda devletin çeşitli mekanizmaları, üniversite rektörleri ve muhalefet partilerle de görüşmelerimiz olacak. Yasa çalışmaları herkesin bilgisiyle hayata geçmelidir görüşündeyiz.”

“Sadece bir tarafta duran bir kurum değil, hep birlikte hareket eden bir kurum olmalıyız”

Avcı, yüksek öğretim, planlama, akreditasyon, denetleme, koordinasyon ve kalite güvencesi gibi başlıkları altında barındıran YÖDAK’ın üniversitelerin kayda alınması, gözlenebilmesi, denetlenebilmesi ve çalışmaların birlikte yürütülmesi gibi çok ince detayları bünyesinde barındıran bağımsız bir kurum olması gerektiğine değindi.

Avcı, şöyle devam etti: “Göreve geldiğim günden itibaren, ‘YÖDAK tüm üniversiteleri görebiliyor mu? Bu iletişim üniversiteler ile nasıl kuruldu? Gibi birçok noktadan da gözlem yapmak istedim. YÖDAK tek başına bir mekanizma olamaz, üniversitelerin de sıkıntı ve sorunlarına da eğilmeliyiz. Sadece bir tarafta duran bir kurum değil, hep birlikte hareket eden bir kurum olmalıyız.”

“Yüksek öğretimi geleceğe taşıyacak yeni bir yapıya ihtiyaç var”

Kurumun bazı eksikliklerinin giderilmesi için yasa çalışması yaptıklarını anlatan Avcı, “Yüksek öğretimi geleceğe taşıyacak yeni bir yapıya ihtiyaç var” diyerek, bunun sadece yasal değişikliklerden ibaret olmadığını, YÖDAK içindeki kadro eksikliklerinin de giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bu bağlamda hem işleyişi hem de kadro çalışmasını birlikte yürütüyoruz” dedi.

Tüm ülkede turizm ve üniversitelerin ‘bir kalbin iki yarısı’ olarak görüldüğünü anlatan Avcı, ekonomik göstergeler de bunu işaret ettiğine göre YÖDAK ile ilgili tüm bu çalışmalara çok daha fazla eğilmeliyiz. YÖDAK’ın çok daha güçlü bir kadroya ve bağımsız hareket edebileceği yasal bir düzenlemeye ihtiyacı var.” yorumunda bulundu.

Hedef 2021 Eylül’ünde yüz yüze eğitime geçilmesi

Süreç içerisinde eğitimde, salgına bağlı değişiklikler yaşandığını anlatan Avcı, her şeye rağmen üniversitelerin öğrencilerini mağdur etmediğini kaydetti. YÖDAK Başkanı Avcı, destek eğitim programlarına (online eğitim) başlandığını, teknik altyapı olarak yeni sürece çok hızlı adapte olunduğunu anlattı.

Avcı, yüz yüze eğitim için süreç içinde bazı hedef tarihler konulmasına karşın salgının seyriyle değişiklikler yaşandığına işaret etti.

2021 Eylülü’nde yüz yüze eğitime geçilmesi için tüm ülkenin üzerine düşen sorumluluklar olduğuna değinen Avcı, geleceğe yönelik hedeflerin gerçekleşmesi için vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü anlattı.

Avcı, şöyle devam etti: “Üniversiteler ne sadece YÖDAK’ın, ne sadece üniversitelerin sorumluluğuyla başarıya ulaşabilir. Halkın da sorumluluğuyla olacaktır. COVID-19 ile mücadele, aşılanma, sektörün aşılanması da bu konuda çok önemli bir sonuç doğuracaktır. Tüm bu konularla ilgili de girişimlerimiz olacak. Ülkeye gelecek öğrenciler, pandeminin durumu, vaka sayısına göre de değişecektir. Bu nedenle dikkatli olmalı, gereken tedbirleri almalıyız. Bu açıdan şanslıyız ve hedefimize ilerleyen günlerde ulaşabiliriz.”

Beklenen öğrenci sayısı gelmedi ama…

Pandemi döneminde beklenen öğrenci sayısının ülkeye gelmediğini kaydeden Avcı, buna rağmen ülkede önemli sayıda 3.ülke vatandaşı öğrencilerin bulunduğunu anlattı. Avcı, “Pandemi ülkedeki yabancı öğrenci sayısını sıfırlamadı, gelenlerle de birlikte, bu öğrenciler ülkede yaşamaya devam ediyor. Pandemiye rağmen üniversitelerin başarılı çalışması sonucu öğrenciler ülkede kaldı.” dedi.

Bunun yanında yeni öğrenci akışının arttırılması, kayıtların ise geri gelmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Avcı, “Bu bağlamada ülke olarak üzerimize büyük sorumluluklar düşüyor.” dedi.

Avcı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Yüksek öğretim alanında tüm ülkenin beklentilerinin bilinciyle, öğrenci akışı ve eğitim kalitesi için çaba göstereceğiz.”

Bayramdan sonra tüm üniversite rektörleriyle bir araya geleceklerini de belirten Avcı, çalışmaların paydaşlarla birlikte yürütüleceğini belirtti.