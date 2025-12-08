Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkenin derin bir yönetim krizi, kurumsal çöküş ve artan toplumsal güvensizlik içinde olduğunu belirterek hükümete sert eleştiriler yöneltti. Baybars, toplumun hükümete güvenmediğini ve KKTC’nin tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi bir değerler erozyonuyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Baybars, yaşanan güvensizliğin “ahlaki, hukuki ve kurumsal” olduğunu vurgulayarak, “Bugün yolsuzluk, rüşvet açıkta. Adam kayırma, haksız istihdam rutin haline gelmiş. Kamu kaynakları hesapsız bir şekilde tüketilmiş.” dedi. Baybars, hükümetin haksız istihdamlara ilişkin açıklama yapamadığını, anayasanın ayaklar altına alındığı onlarca yasa gücünde kararnameyle yönetim kapasitesinin altında bir hukuksuzluk yaratıldığını ifade etti.

Kendi yandaşlarına sağlanan arazi, af ve benzeri uygulamaların gerekçelendirilmediğini belirten Baybars, devlet kurumlarının zayıflatıldığını ve hükümetin her şey yolundaymış izlenimi yaratmaya çalıştığını söyledi. “Bu ülkede hiçbir şey yolunda değil ve yolundaymış algısı yaratarak hiçbir yere varamıyorsunuz.” diyen Baybars, hükümete olan güvenin sarsıldığını belirtti.

Baybars, “Şeffaflığın olmadığı yerde bütçe olur mu? Halkın güvenmediği yönetime hangi rakam çare olabilir?” sorularını sordu.