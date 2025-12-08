Öğretmenler tabutlu koltukla eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), haklarında soruşturma açılan 33 temsilci ve Yönetim Kurulu üyesiyle birlikte Eğitim Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi. Sendika, eylem alanına tabutlu koltuk getirerek Bakanlığı protesto etti.

Bakanlık önünde yapılan açıklamada, eğitimden sorumlu bakanlık ve hükümet yetkililerinin “sahtekârlık, yolsuzluk, torpil ve rüşvet düzeninin bir parçası haline getirildiği belirtilerek tüm bu iddialara rağmen yetkililerin hesap vermediği ve yargılanmadığı ifade edildi. Açıklamada, ülkeyi “bataklığa çevirdikleri halde aldıkları talimat uyarınca istifa etmeyip koltuklarında oturdukları” dile getirildi.

Sendika, “ideolojik sahte tam gün dayatması” olarak nitelendirdiği uygulamaya karşı Atatürk ilke ve devrimlerini, Anayasayı ve Milli Eğitim Yasası’nı savunan öğretmenlerin hedef alındığını belirtti. Eylemde yapılan konuşmalarda, bilimsel ve laik eğitim ile demokratik ve laik toplum yapısı için yasal haklarını kullanıp mücadele eden öğretmenlerin suçluymuş gibi yaklaşık 2000 kişi arasından seçilerek “cadı avına” maruz bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, öğretmenleri yargılamak ve cezalandırmak isteyen “faşist, dayatmacı anlayışa” karşı susulmayacağı, durulmayacağı ve boyun eğilmeyeceği vurgulandı. KTOEÖS, mücadeleyi sürdürme kararlılığını yineleyerek “direnmeye devam edeceğiz” mesajı verdi.