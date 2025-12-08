“Bu bütçede alım gücünü yükseltecek önlem göremiyoruz”

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, ülkede kontrol altında olmayan ve hızla değer kaybeden bir para birimiyle yaşamanın yarattığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Besim, maliye politikaları ile bütçenin dar gelirlileri koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki en büyük sorunun alım gücündeki ciddi düşüş olduğunu vurgulayan Besim, özellikle gıdaya erişimde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, “Örneğin gıdaya ulaşım çok ciddi sıkıntılıdır. Güneyde 9 euro olan 1 kilo kıymanın fiyatı burada 2 katı.” dedi. Besim, temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki uçurumun dengelenmesi için hükümetin hangi adımları attığını sorguladı.

Bakanlara seslenen Besim, “Maliye Bakanı, Tarım Bakanı, Ekonomi Bakanı; piyasanın ucuzlatılması için, gıdaya ulaşım için nasıl bir çalışma içindesiniz? Gerekli önlemleri almıyorsunuz. Bu bütçede bunu görmüyoruz.” ifadelerini kullandı. Besim, alım gücünü artırmaya dönük hangi önlemlerin bütçeye yansıtıldığının tek tek açıklanması gerektiğini söyledi.

Eğitim ve sağlık alanlarında da ciddi gerileme olduğunu belirten Besim, “Kamu eğitimini artırmak için bu bütçede ne yapacağınızla ilgili bize net bir cevap verecek misiniz? Özel okulların fiyatları ile ilgili herhangi bir önlem aldınız mı?” diye sordu.

Sağlıkta kamusal hizmetlerin zayıfladığını dile getiren Besim, “5 senedir Güzelyurt Hastanesi’ni bitiremediniz, ilaç takip sistemini kuramadınız.” diyerek hükümetin sağlık yatırımlarını da eleştirdi. Besim, bütçede hangi politikaların kalem kalem uygulandığının açıklanmasını talep etti.