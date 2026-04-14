“YENİDÜZEN’e açılan dava ifade özgürlüğüne bir saldırıydı”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Ersin Tatar tarafından YENİDÜZEN Gazetesi’ne açılan ve mahkeme tarafından reddedilen tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı. Kişmir, kararın ifade özgürlüğü açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kişmir, 2023 yılında başlatılan ve gazeteci Serhat İncirli’nin Temmuz 2022 tarihli köşe yazıları gerekçe gösterilerek Yenidüzen Gazetesi, dönemin Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve köşe yazarı Serhat İncirli aleyhine açılan davanın “dolaylı bir kapatma girişimi” olarak değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, 2 ila 5 milyon TL arasında değişen fahiş tazminat talepleri ve dijital içeriklerin kaldırılmasına yönelik taleplerin, gazetecilik faaliyetlerini cezalandırmayı ve bir yayın organını susturmayı hedeflediği ifade edildi.

Mahkeme kararının demokratik eleştiri hakkının “zem ve kadih” kapsamında bastırılamayacağını bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Kişmir, YENİDÜZEN’in haklı bulunmasının yalnızca bir gazetenin değil, halkın haber alma hakkının da kazanımı olduğunu kaydetti.

Basın-Sen açıklamasında, ekonomik baskılar ve yüksek tazminat davalarıyla basının sindirilmeye çalışıldığı bir ortamda verilen bu kararın emsal niteliği taşıdığı vurgulandı.

Kişmir, YENİDÜZEN Gazetesi çalışanlarını ve davaya konu olan gazetecileri kutlayarak, kalemini halkın çıkarları için kullanan tüm gazetecilerin yanında olduklarını ifade etti.