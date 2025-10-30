“Yeniden ifade verdim, şikayetçi oldum”

Gazeteci, YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ, geçmişte yaşadığı tehditlerin ardından 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir kez daha hedef alındı.

Özdağ, 19 Ekim seçim gecesi Kanal Sim’de Serhat İncirli ile gerçekleştirdiği canlı yayın sonrasında Messenger ve Instagram üzerinden çok sayıda tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ve bunları polise aktardığını duyurdu.

Mert Özdağ ve gazeteci Ertuğrul Senova, bir ay önce de gazeteye bırakılan ve “Türk İntikam Tugayı” imzası taşıyan mektupla tehdit edilmişti. O mektupta, “Böyle giderse sonunuz gelecek” ifadeleri yer almıştı.

Özdağ, sosyal medya mesajlarıyla yeniden gündeme gelen son tehditlerin ardından önceki gün Avukat Aslı Murat ile birlikte Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi ve şikâyetçi oldu. Özdağ, sürecin yasal çerçevede takip edileceğini belirtti, tehdit mesajları yollayanların tespit edilmesi veya adaya gelmesi halinde yasal işlem başlatılacağının polis tarafından dile getirildiğini söyledi.