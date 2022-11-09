Yeni yurttaş sayısı gerçekten kaçtır?
Bakanlar Kurulu sürekli yeni yurttaşlıklar veriyor.
Ulusal Birlik Partili hükümetlerin en önemli marifetlerinden biri de bu!
Yenidüzen’de Ayşe Güler’in haberine göre Bakanlar Kurulu kararıyla 5 ayda 271 yurttaşlık verildi.
Dikkatinizi çekerim, “Bakanlar Kurulu kararıyla…”
Çünkü bir de Bakanlık onayı ile verilenler var.
Gizleniyorlar!
Bu dönem değil sadece…
Her dönem…
Üstelik de yasaya rağmen!
* * *
Yasa “açıklayacaksın” diyor.
Bilmiyor mu bakan?
Biliyor, açıklamıyor.
“Benden öncekiler de açıklamadı” diyecektir.
O’ndan öncekiler de böyle diyordu…
* * *
Ne yazıyor yasa: “Yurttaşlığın kazanılması veya kaybedilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlanır.”
“Bakanlar Kurulu kararıyla alınan üç beşi yayınlanır, bakanlıkta her gün verilen onlarcası gizlenir” demiyor.
Hepsi!
Yayınlanıyor mu peki?
Hayır!
* * *
O zaman “Toplumun siyasi iradesine ve demografik yapısına müdahale var” itirazına niye tepki gösteriyorlar.
Yasasına uymayan bir “devlet” var!
Sözde!
Anayasası’na da uymuyorlar işte!
Defa defa Anayasa Mahkemesi’nden dönüyor aldıkları kararlar…
* * *
Ne yenisi yapılabiliyor, Yurttaşlık Yasası’nın…
Ödleri kopuyor bundan!
Ne de mevcut yasa uygulanıyor.
Avrupalı artık “sınavla” veriyor yurttaşlığı, “eğer yurttaş olacaksan kültürümü, tarihimi bileceksin” diyor.
* * *
Meselenin “insani” yönünü anlıyorum, hayatı kolaylaştırmak, sömürmemek, ezmemek…
Göçmen politikaları geliştirmek yerine, sürekli yurttaşlık dağıtılan ancak gizlenen bir düzen!
İşte itirazım buna!
* * *
Ne yazıyor “Yurttaşlık Yasası.”
Yedinci kısım.
Madde 23.
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığının kazanılması veya kaybedilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır.”
Yayınlıyorlar mı?
Hayır!