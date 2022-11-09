Yeni yurttaş sayısı gerçekten kaçtır?

Bakanlar Kurulu sürekli yeni yurttaşlıklar veriyor.

Ulusal Birlik Partili hükümetlerin en önemli marifetlerinden biri de bu!

Yenidüzen’de Ayşe Güler’in haberine göre Bakanlar Kurulu kararıyla 5 ayda 271 yurttaşlık verildi.

Dikkatinizi çekerim, “Bakanlar Kurulu kararıyla…”

Çünkü bir de Bakanlık onayı ile verilenler var.

Gizleniyorlar!

Bu dönem değil sadece…

Her dönem…

Üstelik de yasaya rağmen!



* * *

Yasa “açıklayacaksın” diyor.

Bilmiyor mu bakan?

Biliyor, açıklamıyor.

“Benden öncekiler de açıklamadı” diyecektir.

O’ndan öncekiler de böyle diyordu…

* * *

Ne yazıyor yasa: “Yurttaşlığın kazanılması veya kaybedilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlanır.”



“Bakanlar Kurulu kararıyla alınan üç beşi yayınlanır, bakanlıkta her gün verilen onlarcası gizlenir” demiyor.

Hepsi!

Yayınlanıyor mu peki?

Hayır!



* * *

O zaman “Toplumun siyasi iradesine ve demografik yapısına müdahale var” itirazına niye tepki gösteriyorlar.

Yasasına uymayan bir “devlet” var!

Sözde!

Anayasası’na da uymuyorlar işte!

Defa defa Anayasa Mahkemesi’nden dönüyor aldıkları kararlar…

* * *



Ne yenisi yapılabiliyor, Yurttaşlık Yasası’nın…

Ödleri kopuyor bundan!

Ne de mevcut yasa uygulanıyor.



Avrupalı artık “sınavla” veriyor yurttaşlığı, “eğer yurttaş olacaksan kültürümü, tarihimi bileceksin” diyor.



* * *

Meselenin “insani” yönünü anlıyorum, hayatı kolaylaştırmak, sömürmemek, ezmemek…

Göçmen politikaları geliştirmek yerine, sürekli yurttaşlık dağıtılan ancak gizlenen bir düzen!

İşte itirazım buna!



* * *

Ne yazıyor “Yurttaşlık Yasası.”

Yedinci kısım.

Madde 23.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığının kazanılması veya kaybedilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır.”

Yayınlıyorlar mı?

Hayır!