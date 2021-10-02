Yeni Yasama Yılı ve Seçimler

Dün KKTC Meclisi yeni yasama yılının açılışını yaptı. Pazartesi günü de oturumlarına başlayacak… Başbakan ilk iş olarak erken genel seçim tarihinin belirlenmesini ilan etti; herhalde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın seçim yasasının uygulamasını kolaylaştıracak şekilde değişmesini de gündeme alacaklardır.

Açılışını erken seçim gündem ile yapan bu meclisten yeni yasama yılı döneminde pek fazla bir şey beklemek saflık olacak. Seçim yasasında değişiklik yapılsın derken bütçe gelecek… Seçim tarihi de herhalde en geç Nisan 2022 olacak ama Şubat 2022 olma olasılığı da yüksek… Yeni hükümet kurulacak ve ardından da Haziran’da yerel seçimler… Sonrasında meclis tatile girecek ve tam bir yıl sonra yeniden meclisin açılış töreni olacak… Şimdiki hükümet de UBP kurultayı nedeniyle dumura uğramış durumda… UBP kurultayında başkanlığa kim seçilse değişen bir şey olmayacak; fes gider – şapka gelir, kafa aynı kafa… Yani tüm bir yasama yılı içinde, Kuzey Kıbrıs’ın çözüm bekleyen sorunlarına odaklanacak bir hükümet ve meclis olamayacak…

Belediyeler Birliği de sanki sürecin böyle olacağını göremiyormuş, bilemiyormuş gibi Belediyeler yasasında büyük değişikler yapmak demek olan belediye sayısını azaltmak odaklı reformalr istiyor ve bunu yapabilmek için de yerel seçimler bir yıl ertelensin diyor… 2005 yılından beri gündeme girip çıkan bu konu birçok belediye başkanının partisini, diplomatik dille söylenecek olursa ‘caydırarak’, gerçek anlamda söylenecek olursa ‘tehdit ederek’ gündemden kaldırttığını konu ile ilgili olanlar biliyor. Şimdi ne oldu da Belediyeler Birliği bu konuda öncü olmaya kalkıştı?! Belli ki, Haziran 2022’de yapılacak yerel seçimlerde kaybedeceğini gören bazı belediye başkanları Belediyeler Birliğinin bu konuyu gündeme taşıyıp, görev sürelerini daha uzatmaya ve belki bu arada imaj tamiri yapıp bir yıl sonraki seçimlerde şans bulmaya çalışıyor. Yasa değişikliği yapılıp, belediyeler sayısı azaltılabilecek mi bu bir yıl içinde? Kattiyen hayır… Bunu şimdi seçilemeyeceğini gören belediye başkanları da biliyor; murat bir yıl daha görev yapıp, éNapalım, çabaladık, değişiklik olmadı” deyip şimdiki yasa ile seçimlere gitmek ve bu sürede seçilme şanslarını artıracak popülizm yapmaya olanak yaratmak…

Erken genel seçimlerde ne olur?! Şimdiki göstergeler, genel seçim erken veya normal gününde de olsa, UBP ve YDP için cesaret verici değil; sandiğa gitme oranı yüzde yetmişleri aşarsa bu iki parti hüsranla yüzleşecek. Sol partilerin ve ilerici örgütlerin hem tabanlarının hem de partizan olmayan seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine AKP’nin müdahale örneğini mazaret gösterip “Bir şey değişmeyecek” eğilimi ile sandığa gitmeme tavrını aşmasına ihtiyaç var. Bunu başarır ve sandiğa katılma oranını yükseltirlerse, sağ partiler mecliste azınlıkta kalacak; onlarsız istikrarlı hükümetler kurulup, Kuzey Kıbrıs’ın iç sorunlarına çözüm üretilmesi süreci başlayacak. Ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümünde de BM Ölçütlerinde görüşme sürecinin başlatılması için güçlü bir zemin oluşturacak… Aynı 2002 yılında olduğu gibi…

Bir noktayı da atlamamak gerek… Sol ve ilerici partilerin ve örgütlerin yerel seçimlerde de seçmen tabanlarının sandığa gitmesini sağlamasına ihtiyaç vardır. Bu seçimlerde AKP Hükümetinin taraf olması pratikte daha zordur ama Lefkoşa ve Mağusa belediyelerine yoğunlaşacakları doğru bir tahmin olacak. Diğer yirmi altı belediyede de sol ve ilerici adayların kazanması önemlidir; Lefkoşa ve Mağusa özelinde ise Kıbrıs sorunu geleceği bağlamında çok daha önemlidir. Ve bu iki belediyenin şimdiki başkanları başarılı değil, belde halkı mutlu değil… Dolayısıyla, bu iki belediyeyi CTP’nin kazanması belde insanları için yaşam kalitelerinin yükselmesi anlamına geleceği gibi, Kıbrıs sorununun çözümünde de BM Ölçütleri temelinde görüşmelere başlama, ilerleme sağlama ve Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını elde etmede çok yardımcı olacaktır.

Dolayısıyla, dün açılışı yapılan yeni yasama yılında meclis iç sorunlar açısından beklentilere cevap verebilecek değildir; dönem içinde yapılacak olan seçimlerin sonuçları ise Kuzey Kıbrıs insanının bugününü kurtarması ve mutlu bir geleceği kurgulaması ve kurması için yaşamsal öneme sahiptir. Anahtar da CTP’dir.