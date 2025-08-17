"Yeni kameralar konusunda bilgi kirliliği var"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, ülkede gündeme gelen yeni kameralar konusunda kamuoyunun çelişkili açıklamalar ve eksik bilgilerle meşgul edildiğini söyledi. Avcı, “Ülkemizde gelen yeni kameralar konusunda detaylı bilgi, resmi bilgi, akıl karıştıran bilgi, cevapsız sorular, gereksiz sorular, karmaşık açıklamalar, karmaşık ve tutarsız görüşler ile basın ve kamuoyu meşgul edilmektedir.” dedi.

Yeni kameraların teknik özellikleri, ceza uygulamalarında kullanılacak deliller, iletim sistemi ve yasal boyutların netleşmeden kamuoyuna yansıtılmasının tepkilere neden olduğunu belirten Avcı, “Bakanlar Kurulu kararları olmadan, Meclis’e yasa taslağı gitmeden, hatta taslak yasalar ve tüzükler düzenlenmeden, Başsavcılık’tan gerekli görüşler alınmadan, teknik imkanlar netleşmeden kamuoyuyla paylaşılan her bilgi, tepkilerle izlenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Avcı, dünyada kullanılan sabit trafik kameralarının bulundukları bölgelerde ölümlü kazaları neredeyse sıfırladığını hatırlatarak, “Kazaları önlemede olumlu etkisini tartışmaya gerek olmadığı halde, değişik açıklamalar, değişik yorumlar, değişik görüşler kamuoyunda tamamen bir bilgi kirliliği oluşturmuştur.” diye konuştu.

Yeni kameraların öncelikle Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda ele alınması gerektiğini dile getiren Avcı, tanıtım, teknik imkanlar, yasal durum, uygulama yöntemleri ve alanları hakkında bilgilendirmelerin yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Avcı, komisyon sürecinin ardından yetkili makamların basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna doğru bilgilerle açıklama yapmasının önemine işaret ederek, “Can kurtarıcı olan kameraların kamuoyunda daha olumlu karşılanmasına destek verecekti.” dedi.

“Bilgi kirliliğinin giderilmesi için daha fazla geç kalınmadan adım atılması talebimizdir.” diye konuştu.