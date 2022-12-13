Yeni elçi, ilk röportajını verdi: “Dedem, Kıbrıs İşlerinden Sorumlu ilk Başbakan Yardımcısıydı”

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, ilk röportajını Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Anadolu Ajansı’na (AA) verdi.

“Dedem, Kıbrıs İşlerinden Sorumlu ilk Başbakan Yardımcısıydı”

Feyzioğlu, atama kararını öğrendiğinde hissettiklerini “Ben Kıbrıs’a yürekten bağlıyım. Büyükelçi olarak KKTC’ye atandığımı duyduğumda çok mutlu oldum, çok büyük bir gurur duydum. Burada doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden bir makamda bulunmak onur verici” sözleriyle ifade etti.

“Rahmetli dedem Turhan Feyzioğlu, Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısıydı ve bildiğim kadarıyla böyle bir görevi üstlenen ilk kişiydi. Kıbrıs’a büyük hizmetleri olmuştu ve güçlü bir bağı vardı. Dolayısıyla bizim ailemizin de Kıbrıs ile büyük gönül bağı var” diyen Feyzioğlu, dedesi ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sofrasında defalarca oturduğunu, orada çocuk yaştan itibaren büyüklerin sohbetini dinleme imkânı bulduğunu söyledi.

“Kıbrıs’ı bir mesele değil, mili dava olarak görüyorum”

“Daha sonra da milli bir dava olan Kıbrıs’a yönelik ilgimiz, alakamız bitmedi. Türkiye’de milli davaya bağlı herkesin yüreğindedir Kıbrıs, başının üzerindedir. Bizim için de daima öyle oldu” diyen Büyükelçi Feyzioğlu, “Kıbrıs’a bir mesele olarak değil, bir dava olarak bakmayı tercih ettim” ifadelerini kullandı.

“Benim hayalim suyun ardından, elektrikle ilgili kablonun da çekilmesi”

“KKTC’nin kendine yeterli bir hale gelmesi için Türkiye’nin altyapı yatırımları yaptığını” söyleyen Feyzioğlu, “Suyun ardından benim hayalim elektrikle ilgili kablonun çekilmesi. Bu konuda da hem Türkiye hem de KKTC’de ön çalışmalar yapılıyor. Sırada bu var” dedi.

“Maraş’ta mülkiyet hakkını Avrupa İnsan Hakları Sistemi’ne göre çözeceğiz ama Vakıf mallarına ne olduğunu da inceleyeceğiz”

Feyzioğlu, “Maraş, KKTC devletinin toprağıdır orası. O toprakta çeşitli mülkiyet iddiaları vardır. Arsaların, otellerin, binaların, mülkiyetinin kime ait olduğuna dair iddialar vardır. Bu çerçevede, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) ilişkin mevzuata da saygı duyarak, ama en önemlisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, Avrupa İnsan Hakları değerler siteminin içinde kalarak sorunun çözülmesi gerekir. Avrupa Konseyi’nin burada baktığı ve bakabileceği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin baktığı ve bakabileceği mülkiyet hakkının sözleşmeye ve ek protokollere uygun şekilde tesis edilmesi, sorunun bu şekilde çözülmesidir” dedi.

“Sosyal medyayı aktif kullanıyorum”

Kıbrıs’ta sık sık yürüyüşlere çıkan, her fırsatta hakla bir araya gelen Feyzioğlu, kendisinden önceki Büyükelçilerin de sokaklarda, halkın içinde olduğunu ancak kendisinin sosyal medyayı daha aktif kullanması nedeniyle ziyaretlerinin daha fazla dikkat çekmiş olabileceğini söyledi.

Feyzioğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Ben halkla çok iç içeyim . Ben buyum. Ben sahici bir insanım. Bu sahiciliğimi de gizlemeye gerek görmüyorum ve paylaşıyorum. Kıbrıs Türkü de çok sıcak, çok candan. Hemen samimiyet kuruyor. Ben de öyleyim. Dolayısıyla frekansımız çok tuttu. Kıbrıs’a zaten aşkla bağlıydım daha fazla bağlandım.”