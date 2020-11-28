Yedi İlkeden Korktular…

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP Genel Başkanı Erhurman, mecliste temsil edilen diğer beş siyasi parti ile koalisyon kurma önerisi yapmaya giderken bakanlık bölüşüm önerilerini değil de erken genel seçimin en geç Ekim 2021’de yapılmasını ve bu süre içinde de hükümet icraatlarının temel ilkelerini önerdi. Erken seçim yapılmasında YDP dışında kalan diğer dört partinin pek de samimi olmadıkları anlaşılıyor. İlkeler konusuna gelince, hepsi de kaçamak onayladı…

Erhürman’ın ziyaret ettiği siyasi partilere sunduğu yedi ilke nelerdi?!… Pandemiye karşı çalışmalara yoğunlaşacak bir ‘Sağlıkta Kriz Masası’, berbat hale düşürülmüş ekonomiyi toparlayacak bir ‘Ekonomide Kriz Masası’, genel seçimlerle ilgili sıkıntıları aşmak için ‘Seçim Yasası Değişiklikleri’, kamuda istihdamı adil ve şeffaf yapacak bir ‘Kamuya İstihdam Yasası’ düzenlemesi, üçlü kararnameleri sınırlayacak bir ‘Üst Kademe Memurları Atama’ düzenlemesi, vatandaşlık verilmesini siyasal etkiden çıkarıp hakkaniyete bağlamak amacıyla ‘Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik yapılması ve ülkenin şu andaki mali durumunun şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılması…

Bu başlıklar özellikle UBP ve HP için korkutucu… Onlara diyorsunuz ki, bunca süredir ülkeyi yönetiyorsunuz ama şu anda bulunduğumuz noktada toplum sağlığını ve genel ekonomiyi toparlamak için kriz masaları kurulacak; üstüne üstlük de ülkenin şu andaki mali durumunu da halka tüm açıklığı ile göstereceğiz… Tabii ki UBP ve HP sara tutmuş gibi debelenecek ve saklanacak delik arayacaktı… Cumhurbaşkanlığı seçimleri için istihdam yapacaklar ve hatta seçilmiş Cumhurbaşkanı, seçimler için yaptığı istihdamları Başbakan diye imzalayacak ve siz kamudaki isthidamları adil ve şeffaf yapmayı önereceksiniz… Ne idi olacağı?! UBP ve HP böyle bir hükümete ortak olmaktan korkup kaçacaktı tabii…

Özellikel genel seçimlerde oy sayımının daha pratik hale getirilmesine yönelik olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yasasında değişiklik öngörü ve tavsiyeleri vardı; bu haklı ve doğru yaklaşımı Erhürman önerilerine katmış… Hepsini de gaileler almış çünkü kamuoyu barajın yükseltilmesini ve karma oy kullanımının kaldırılmasını da konuşmaya başladı… İşlerine gelmiyor… Barajı, bırakın kamuoyunda konuşulduğu gibi yüzde on yapmayı, yüze yedi oranına çekseniz dahi HP, DP, TDP ve YDP’den sadece YDP sıyrılabilir gibi görünüyor… Karma oy kullanımını iptal edeceksiniz ve özellikle sağ partilerin adaylarının seçilmeyi başarmak için ‘karma oy listecikleri’ dağıtmasının zeminini yok edeceksiniz… Ve bu arada da vatandaşlık yasasını da değiştirip sağ partilerin seçim kazanmak için ‘ekmek kapısı’ gibi kullandığı olanağı ortadan kaldıracaksınız; Türkiye’nin de nasırına basacaksınız ve hükümetinize mali destek vermemekle tehdit edecek… Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de kamunun üst kademe yöneticilerinin üçlü kararname ile atanmasını da sınırlayacaksınız; kime nasıl vaatler verip, seçimde çalıştırıp seçim kazanacak bu partiler ve adayları?!

Ama kamuoyu tüm yedi ilke ile mutabık ve yıllardan beridir bu konularda siyasetin irade koymasını bekliyor… Kuzey Kıbrıs’ın halen içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve sosyo-politik bunalımlardan depresyona giren yurttaşlar için bu ilkeleri uygulamak isteyen bir hükümet, siyasete güven duymanın vesilesi olabilecekti… Sonuçları, hedeflenen erken seçim tarihine kadar da görülebilecekti… Korktular çünkü bu ilkeleri getiren CTP’nin başkanı, uygulamayı yapan hükümetin de başı; nasıl önleyeceklerdi CTP’nin erken genel seçimdeki başarısını?! Halka dönük olarak ilkeleri beğendiklerini söylediler ama hükümeti Erhürman kuramazsa ve bu partilerden oluşan bir başka ortaklık hükümeti olursa bu çok beğendikleri ve kamuoyunun da beklentisi olan ilkeleri kendi hükümet programına alacaklar mı?! Almayacaklar; alsalar kaç yazar, uygulamayacaklar…

Halbuki Erhürman bu partilere deseydi, “Ben başbakan, kabinedede başka CTP’li olmayacak, hepsi sizin ve siz de milletvekillerinizi sıraya koyacaksınız, vardiya usulü gibi, hepsi de sırayla bakanlık yapacak erken genel seçime kadar” görürdünüz siz nasıl üstüne atlardı partiler… Tek sorun çıkabilirdi bu partilerde, milletvekillerinin bakan olma sırası… Gerisi, salla külahı, ye pilavı…

Ağır mı geldi bu yakıştırmalar?! Kuzey Kıbrıs’ın içinde olduğu koşullar o kadar bir ağır ki… Bu koşulları yaratan da bu ilkelerden öcü görmüş gibi korkmuş ve gizli gizli kaçan siyasi partilerdir… Yurttaş siyasete güvenmiyorsa onlardan dolayıdır… Kendilerini nemalandırmak üzere kurgulayıp yarattıkları düzeni sürdürmek istiyorlar, bunu değiştirecek icraatlara da geçit vermek istemiyorlar… Yurttaşa şirin görünmeye çalışıp seçmenin oylarını kendilerine kanalize edebilecekleri çarpık düzenin devamını istiyorlar…

CTP Başkanı Erhürman’ın hükümet icraat programına önerdiği yedi ilkesinden korktular… Korkunun ecele faydası oldu mu hiç?!