Yaz meyve-sebzelerinin ateşi diniyor, üretici TL ile eriyor!

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

Sebze meyvenin ateşi 15 günlük zaman diliminde dinmeye başladı.

16 Ağustos’ta YENİDÜZEN’in alışveriş sepetine giren birçok yaz meyve-sebzesinin fiyatı bu hafta geriledi.

En büyük fiyat düşüşü yarı yarıya avakadoda yaşandı.

Bahsi geçen ithal meyve 65 TL’den 32 TL’ye geriledi. Karpuz, kavun, patates gibi yazın vazgeçilmezi olan ürünlerin fiyatları az da olsa düştü.

Fiyatı yükselen ürünler arasında domates, muz, kırmızı elma ve pancar yer aldı. Mutfaklarda çok sık tüketilen domatesin kilosu 34 TL’den 39 TL’ye çıkarken, üreticiler, bu rakamlarla maliyeti karşılayabildiklerini ifade etti.

“Fiyatlar ne öldürdü, ne güldürdü” diyen domates üreticisi Özcan Bıçaklı, bu yılki hasadın önceki yıla göre daha iyi olduğunu anlattı, fiyatların ise geçen yıla göre düşük seviyede olduğunu dile getirdi.

Bıçaklı, “Herşey yüzde 300 zamlanırken, domates geçen yıldan bu yana % 20 civarında zam aldı.” şeklinde konuştu.

Alışveriş sepetine giren ve fiyatı çok az da olsa düşen patates, 26 TL’den 25 TL’ye gerilerken, üreticiler bu fiyatların çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Haziran ayına kadar süren hasatın yüzleri güldürdüğünü anlatan Patates üreticisi Engin Halkseven, “Dövize göre bu fiyatlar çok çok iyi sayılır. Ürünler iyi fiyatlandı ama dövizdeki develasyonuydu derken paramızın üçte birini kaybettik.” dedi.

ÜRETİCİLER NE DEDİ?

Domates Üreticisi Özcan Bıçaklı:

“Fiyatlar ne öldürdü, ne güldürdü”

Domates üreticisi Özcan Bıçaklı, bu yılki hasadın önceki yıla göre daha iyi olduğunu anlattı, fiyatların normal seviyede seyrettiğini ifade etti.

Bıçaklı, “İthal domates yapılmadı, fiyatlar normal seyrediyor. Bu maliyetlere göre bu fiyatlar çok uygun. Bu yılki hasat yüzleri güldürdü, fiyatalar ise ne öldürdü ne güldürdü!” dedi.

Domatesin geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl çok pahalı olmadığını anlatan Bıçaklı, buna karşın giderlerinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Bıçaklı, “Giderlerimiz çok arttı. Herşey yüzde 300 zamlanırken, domates geçen yıldan bu yana % 20 civarında zam aldı” şeklinde konuştu.

Patates Üreticisi Engin Halkseven:

“Döviz karşında TL ile eridik”

Haziran ayına kadar süren hasatın yüzleri güldürdüğünü anlatan Patates üreticisi Engin Halkseven, “Dövize göre bu fiyatlar çok çok iyi sayılır. Ürünler iyi fiyatlandı ama dövizdeki devalüasyondan paramızın üçte birini kaybettik.” dedi.

Elektrik kesintilerinden dolayı buzluklardaki ürünlerinin zarar gördüğünü de anlatan Halkseven, elektrik maliyeti, ilaç fiyatları, mazot, işçilik gibi tüm giderlerin arttığına değindi. Halkseven, “Her şey arttı, döviz karşında TL ile eridik” şeklinde konuştu.