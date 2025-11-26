Yaşar Güler: "Ada'da adil ve kalıcı çözüm için tek çıkar yol, eşit uluslararası statüsünün kabulüdür"

TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini savunmaya devam ediyoruz. Şu bir gerçek ki Ada'da adil ve kalıcı çözüm için tek çıkar yol, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüdür" dedi.

AA'nın haberine göre Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.