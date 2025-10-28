“Yasakçı zihniyet meşruiyetini yitirdi”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) grevini yasaklama kararına sert tepki göstererek, KTOEÖS’e tam dayanışma belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, demokratik hakların kısıtlanmasına karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, “Öğretmenlerin sendikal mücadelesine yönelik baskılara karşı ortak duruş sergilemek, her zamankinden daha önemlidir” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun sorunu diyalog yerine yasak ve erteleme yoluyla çözmeye çalıştığın belirten Maviş, “Bu karar, yönetimin başarısızlığının açık göstergesidir. Sorunlar diyalogla, saygıyla, ortak akılla çözülür; yasaklarla değil” ifadelerini kullandı. Eğitim Bakanı’nın, konteynerlerde eğitim gören öğrencilerden kalabalık sınıflara, bütçe yetersizliğinden okullardaki şiddet kültürüne kadar birçok temel soruna çözüm aramak yerine öğretmenleri hedef aldığını ifade eden Maviş, “Beslenme ve barınma sorunu yaşayan çocuklara, okullardaki malzeme ve teknoloji yetersizliklerine, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri eksikliğine, bina güvenliği sorunlarına, eşitsizliklere ve partizanca atamalara çözüm üretmek yerine; bu gerçekleri dile getiren öğretmenleri itibarsızlaştırmak veya anayasal hakkı olan grevi yasaklamak demokratik değildir. dedi.

KTÖS Genel Sekreteri, KTOEÖS’ün grev ve eylemlerinin haklı ve meşru olduğunu vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı: Yasakçı zihniyet meşruiyetini yitirmiştir. Biz öğretmenler, demokratik haklarımızı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”