Yarın genel seçimler var; kendisine yaşatılan zor günlerden kurtulması için Kuzey Kıbrıs halkının yarın bir şansı var…

Temiz siyaset için… Şeffaf ve demokratik, yani adil bir düzen için… Emeğin kendi yarattığı değerden daha fazla pay alabilmesi için; zenginlik dağılımında adil bir düzen için… Kıbrıs Türk kimliğinin korunması ve sürdürülmesi için… Bu adada barış içinde bir arada ve adil paylaşımla yaşamak için… Vardık, varız ve var olacağımızı da cümle aleme haykırmak için… Yamanmadan, yaltaklanmadan, yılmadan, yorulmadan yarınlara yürüyüşü, güzel ve mutlu geleceğe yürüyüşü kesintisiz sürdürebilmek için…

Yarın bir şans var…

Yıkılan ekonomiyi yeniden canlandırmak için… Mal ve hizmet üretenin de tüketenin de dertsiz tasasız pazar faaliyetlerinde bulunması ve buluşması için… Kayıt dışı ekonomiyi ve kayıt dışı emeği kayıt altına almak için… Tedavüldeki istikrarsız para biriminin genel ekonomi ve yurttaş ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkisini istikrarlı bir para birimini kaydi ve endeks olarak kullanarak önleyebilmek için… Denk bütçe için; kamunun tüm birimlerinde, kurumlarında akılcı gelir yönetimi – akıllı gider yönetimi için… Bütçede kara deliklerin olmaması için…

Yarın bir şans var…

Turizmin yeniden canlandırılması için… Eğitimin çağdaş ölçütlerde ve yapılarda olması için; yüksek öğrenim sektörünün daha fazla sayıda öğrenciye nitelikli eğitim sunmasını gerçekleştirmek için… Hastanın da, doktorundan hemşiresine tüm emekçilerinin de mutlulukla bir arada olacağı sağlık hizmetlerini yaratmak için… Toplumsal sağlığı tehdit eden Pandemi ile mücadeleyi etkin ve etkili yönetmek için… Tarım ve hayvancılık sektörünü sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için… Kesintisiz ve çevreye saygılı elektrik enerjisi üretimi için; güneşin enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi için… Sürdürülebilir çevre için; daha yeşil ve yaban hayatın da daha çoğalacağı bir doğa için… Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi için… Sporda gençlerin önünü açabilmek için… Cinsiyet eşitliğinin yaşamın pratiğinde uygulanması için…

Yarın bir şans var…

Yerel yönetimlerin sürdürülebilirliği için… Ulaşımda verimlilik ve güvenlik için… Haberleşmede çağdaş teknolojiyi makul bedellerle kullanabilmek için… Çalışma hayatında sosyal güvenliğin geliştirilmesi, iş güvenliğinin artırılması ve özel sektör çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için… Emeklilerin özlük haklarının tehditten kurtulması ve iyileştirilmesi için… İç güvenliğin sağlanması, karanlık işlerin ve ilişkilerin olmaması, her türlüsünden yasa dışı ticaretin ve yolsuzluğun önlenmesi için…

Yarın bir şans var…

Kıbrıs sorununda durağanlığa son verebilmek ve BM Ölçütlerinde çözümün sürecini tetiklemek için… Adada sürdürülebilir barış için… Adanın dahil olduğu bölgede gerginliklerin sona ererek, tüm komşu ülkelerin barış içinde sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yaşamını sürdürmesi için… Kuzey Kıbrıs insanının geleceğe dair endişelerinden arınarak, dünyaya açılması, dünyalı olabilmesi için…

Yarın bir şans var…

Onurlu siyaset, onurlu yönetimler için… Yurdunu kendin yönetmek için, ekonomide kendi ayaklarının üzerinde durabilmek için… Türkiye ile ilişkileri ‘Emir veren – emir alan’ taraflar olarak sürdürmek değil, karşılıklı eşit iki tarafın saygılı işbirliği ve ortak çıkarlarında karşılıklı dayanışması ile sürdürmek için…

Yarın bir şans var…

Kuzey Kıbrıs halkı, yarından sonra temiz siyasetle yönetilerek ekonomik ve siyasi sorunların çözümüne başlamasını ve sürdürülebilir barış içinde yaşamak için girişimlerin başlatılmasını hak ediyor; bu hakkına ulaşabilmesi için yarın bir şansı var… Ve bu şans bir kumar oyunu oynar gibi kullanılmamalı…

Şansın gerçekleşmesi için CTP var… Seçimlerden birinci parti olarak çıkacak ve hükümeti kuracak olan CTP, halkının kendine gösterdiği güven ve desteği halkının hakkettiklerini vermek için halkının hizmetinde olacak… Kaçmadan, umarsızca bir şeylerin ardına saklanmadan, halkını kurda kuşa terk etmeden, ilkelerinden ödün vermeden CTP halkının hizmetinde olacak… Yarın bir şans var; yani CTP var…