Yargıcın çığlığı

Yargıç Füsun Cemaller’in dudaklarından dökülen o sözler yalnızca bir hüküm değildi…

“Böylesi kişiler yüzünden ülkemiz güvenli ülke olma özelliğini yitirmiştir…”

Bir çığlık gibiydi; adaletin diliyle seslenen…

Yargıcın sözleri henüz yankısını yitirmemişken, toplu yurttaşlık merasimi düzenlendi.

Yetmezmiş gibi sabıkalı onlarcası affedildi; ülkeye giriş yasakları kaldırıldı.

Yargıcın tepkisi hem yurtseverdi, hem insaniydi…

Ülkeye “öğrenci” olarak gelen kişi, önce bir soyguna karıştı, ardından birilerini kaçırdı, şiddetle tehdit etti… Bir yıl sonra bu kez iki kişiyi bıçakladı. Ve yeniden yargıcın karşısına çıktı:

“Sanık, öğrenci olarak adamıza gelmiş; önce, soygun gibi oldukça ciddi bir suç işleyerek teminata bağlanmış, teminata bağlı olduğu dönemde ise ağır yaralama suçunu işlemiştir. Öğrenci olarak başka bir ülkeye giden bir kişinin görevi, okulunu bitirmek ve öğrenim gördüğü ülkenin yasalarına uymaktır.”

***

Burada asıl sorun, suç işleyenler değil.

Suçu koruyan sistemdir.

Bu halkın iradesine rağmen kurulmuş o kirli ittifaktır asıl sorun…

Sahte diplomaya göz yuman da onlardır.

Bıçağı silmeye çalışan da…

Kundakçıyı affeden de…

Bir gün önce, öğrenci kılığında bir saldırganı bıçakla yaralamaktan hapse gönderen yargıç; bir gün sonra, bıçaklı kavgaya karışan bir başkasının sınır dışı kararının kaldırıldığını görüyor.

Asıl sorun budur.

***

Bir ülkeye geliyorsunuz…

Kundakçılık yapıyor, polise saldırıyor, bıçakla yaralıyorsunuz…

Ve sizi “sınır dışı” ediyorlar.

Sonra birileri çıkıyor:

“Affettim” diyor.

“Buyur, yeniden gel!”

Bir oturumda 179 yurttaşlık kararı birden onaylanıyor!

Bir tanesinde şu yazıyor örneğin:

“Uzun zamandır ülkemizdedir, eğitimine devam etmektedir; iyi ahlak sahibidir, sağlıklıdır…”

Bu kadar temelsiz kararlar…

Bu kadar pespaye uygulamalar…

Ülkemiz güvenli ülke olma özelliğini yitirdiyse, bu halkın iradesine rağmen yönetime getirilen riyakarlar ve arsızlar yüzündendir.

Suç işleyenler kadar, o suçları sistemleştiren, affeden, ödüllendiren yerli kötülüklerdir sebebi…

***

Kahkahaları da, gözyaşları da, nutukları da yalan…

Ne düzen bıraktılar, ne de huzur.

Ama gel gör ki, yarım gram akıl yormadan paraya, mevkiye, mala, mülke kavuşturdukları onca insan var.

Alın teri dökmeden…

***

Ülkemiz güvenli bir ülke olmaktan çıktı, çünkü artık güvenilir insanlar tarafından yönetilmiyor.

Kapasite ve irade yoksunu bu ortaklık, nerede bir karanlık ilişki, alengirli iş, hileli girişim varsa, orada…

Ortasında!

Kendi siyasi akranlarının bu ülkeye ektiği kötülükleri biçmekle kalmıyorlar; aynı çürümüş düzeni inatla büyütüyorlar.

Daha çok insan benziyor artık buralara…

Çirkin, bencil ve tutsak!

Namazla, bayrakla, nutukla örtmeye çalışıyorlar yalanlarını.

Mutlak itaatin koltuklarında oturuyorlar…



Ve bize her gün, her gece aynı şeyleri dayatıyorlar:

Yozluk.

Yoksunluk.

Yabancılaşma.

Kalitesizlik.

İlkesizlik.

Çapsızlık.